Así fue el incomodo momento de Renier Izquierdo y Antonella Moscoso, en ´Soy el mejor´

El escenario de ´Soy el mejor´ vivió un fuerte momento de tensión, una pareja de baile se robó por completo el asombro de todo el público y del jurado, y no precisamente por su coreografía, la envidiable química que siempre han emanado en la pista, Antonella Moscoso y Renier Izquierdo, se desvaneció por completo, dejando al descubierto un evidente roce.

Fue durante su más reciente presentación, que el cubano y la rubia de oro, protagonizaron una escena que sumió a la competencia entera en un silencio sepulcral, luego que Renier Izquierdo, abandonara la tarima tras haberse quedado en blanco en pleno baile.

Y el escandalo no se detiene ahí, pues a su regreso, el modelo intentó buscar refugio en su compañera, quien lo rechazó de manera contundente frente a la vista de todos los asistentes, un acto que sin duda alguna abrió la interrogante de ¿Qué está pasando entre Antonella Moscoso y Renier Izquierdo?

Esto fue lo que dijo Renier y Antonella

Por una parte, Antonella Moscoso explicó ante las cámaras de ´De boca en boca´ que no entendió la desorientación de su compañero en el ejecute del baile, pero también agregó que el cubano habría improvisado al intentar besarla como parte del número de la presentación cuando eso no estaba acordado.

“Lo que pasó ayer me sorprendió muchísimo porque Renier tenía super clara la coreografía. El beso no estaba en los planes, él decidió improvisarlo en ese momento y salió así. Creí que era uno de sus arrebatos que le da de vez en cuando, pero me prometió por su mamá que de verdad se quedó en blanco”, aseguró.

Al mismo tiempo, Renier aseguró que: “Fue algo que nunca me había pasado antes y es algo que ella no entendió en ese entonces, se molestó y también me frustró a mí que ella reaccionara de esa manera. La verdad me sorprendió que reaccionara de esa manera, no es el comportamiento adecuado”.

De igual forma agregó que si existe algo que lo perturba “Voy a estar dando una primicia que creo que ya es momento de decir, creo que es necesario que ella lo sepa”, dijo.