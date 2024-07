Mare Cevallos se defiende de hate en redes tras comentario del playback: “No va para nadie en particular”

Los premios Heat han dejado a su paso toda una estela de popularidad, celebración, pero también de polémica.

El nombre de Ecuador volvió a brillar en uno de los galardones más importantes de la industria musical, artistas como Mar Rendón, Dayanara Peralta y Andreina Bravo, llevaron todo el talento nacional hasta República Dominicana, sin embargo, así como sus presentaciones trajeron halagos, también generaron criticas, en esta ocasión hablamos de un comentario en particular que se ha hecho casi viral en distintos portales de farándula, el de la actriz Mare Cevallos.

Fue tras el show de Mar Rendón, que la ex participante de ´Desafío a la fama´ aplaudió su puesta en escena y dejó en evidencia su admiración para la ahora ganadora de la categoría ´Mejor artista rock´. Asimismo, la actriz criticó a quienes hacen uso del playback en eventos tan importantes, y aunque no dio nombres, los cibernautas acogieron su opinión como una indirecta para la conocida ´Bandolera´.

Ante esta polémica, la también modelo decidió pronunciarse y así aclarar su comentario, explicando que no ha dejado de recibir insultos por parte de “ciertos seguidores”.

“A mí me da risa en particular que la gente que te escribe a insultar, es decir la gente que me insulta por redes sociales, dicen cosas como ´es que es mi opinión y tú la tienes que respetar´, pero ellos me están insultando por una opinión que yo di y no respetan, no entiendo”, inició diciendo Mare Cevallos en un live.

“MI COMENTARIO NO VA PARA NADIE EN PARTICULAR, PERO LOS FANÁTICOS DE UNA PERSONA CON LA QUE TUVE UN ASUNTO EN EL PASADO, QUE YA NO ES PARTE DE MI PRESENTE; SIGUEN EMPEÑADOS EN QUE YO QUIERO DAÑARLA, NO ME INTERESA DAÑARLA, NO ES CONTRA ELLA, ES UN COMENTARIO SIN MALA INTENCIÓN″, añadió Mare en un reciente comentario.