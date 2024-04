Mare Cevallos reaparece y se muestra sin gota de maquillaje para dejar contundente mensaje

Mare Cevallos, quien había anunciado hace semanas, que se iba a desconectar de las redes sociales debido a que no se encuentra de la mejor manera en su estabilidad emocional y mental, decidió publicar unas fotografías al natural mostrando sus imperfecciones para dejar un mensaje de amor propio y autoestima.

En fotos, la actriz y exparticipante de Desafío a la Fama, mostró sus imperfecciones de la piel debido a cambios hormonales que está atravesando. “Fotos sin editar, ni color ni nada, de mi piel en estos momentos. textura, manchas, vellos, poros, comedones, granitos (y cicatrices)”, empezó escribiendo.

Esto, porque Cevallos ha indicado que la mayoría del tiempo le dicen que su piel es bonita y perfecta, por lo tanto, decidió desmentirlo y mostrar que como cualquiera, tiene arrugas y espinillas.

Recomendados

“Si tú piel no está “bonita” a pesar de tu rutina de skincare también está bien. solo tienes que escuchar a tu cuerpo, ver de dónde viene o cambiar de productos. míralo como un experimento y disfruta el proceso en lugar de quedarte a diario. tu piel es bella en todas sus fases”, finalizó.

Mare Cevallos dijo que ya regresará a las redes sociales:

Las redes se comenzaron a preguntar las razones del por qué ha decidido regresar nuevamente a su cuentas ya que había indicado que iba a desaparecer por un tiempo que no especificó.

“Ya me alejé las semanas que lo iba a hacer. Estoy volviendo de a poco, lo dije, pero como eso no se hace bomba no saben. En fin, ya las estoy usando de nuevo”, escribió al responder a una pregunta de un seguidor.

¿Qué pasó con Mare Cevallos?

“Me voy a desaparecer de las redes por un tiempo amigues. Vivir con TLP es estúpidamente difícil, no se lo deseo a nadie”, es el texto con que la ex participante de ´Desafío a la fama´ acompañó su grabación de anuncio de distancia hace dos semanas.

Para nadie es un secreto que la actriz ha tenido acompañamiento psicológico y psiquiátrico por algún tiempo, en el que ha ido tratando de a poco padecimientos relacionados a su salud mental, sin embargo, Mare siempre ha sido reservada en cuanto al tema, por lo que se presume estaría teniendo una fuerte recaída.

¿Qué es el TLP?

De acuerdo con el portal MedinePlus, el trastorno límite de la personalidad (TLP) es una afección mental por la cual una persona tiene patrones prolongados de emociones turbulentas o inestables, llevando a las personas a tener acciones impulsivas y relaciones caóticas con otras personas.

Asimismo, según el citado portal, el trastorno parece no tener una causa aparente y se relaciona con factores genéticos, familiares y sociales.

En una pasada entrevista, Mare Cevallos alguna vez mencionó que se encontraba en tratamiento, luego de haber sido tildada de loca tras su impase con el programa de ´En Contacto´.