“Aprenda a no solo pedir perdón a Dios, sino a la gente”: Mare Cevallos arremetió contra Betty Mata, directora de En Contacto

Mare Cevallos no da tregua y continúa arremetiendo contra los personajes de farándula de En Contacto. En anteriores ocasiones desde sus redes sociales dio a conocer que no dio autorización para que los panelistas de esta producción usen su nombre.

De igual manera, Cevallos también se refirió a anteriores momentos sobre la importancia que esas producciones de entretenimiento ponen en el rating por sobre las personas. Ya en anteriores ocasiones se enfrentó a la directora de En Contacto, Betty Mata, contra quien arremetió nuevamente desde sus redes sociales.

“Como me tiene bloqueada de todos lados no se lo puedo decir personalmente. Espero realmente haya aprendido a no hacer lo que no le gusta que le hagan a usted (porque ahora si pide respeto)”, señaló la actriz.

De igual manera agregó: “Aprenda no solo a pedir perdón a Dios, sino a la gente que destruyó con su doble discurso solo para conseguir unos puntitos de rating”.

"Mare Cevallos responde a una historia de Betty Mata"./ captura de pantalla de Instagram

Le dedicó dos historias en Instagram

Mare Cevallos, también le recordó a Mata uno de los bochornosos momentos donde la productora de En Contacto se burló de ella:

“Que no se olvide que se burló de mi salud mental para luego borrar el video por que ‘Dios primero’”, señaló la guayaquileña.

La primera historia era en cambio una respuesta a ‘reel’ de Betty que publicó en sus historias y decía en el texto:

“Cuando necesite tu opinión o un consejo te buscaré, hay procesos que necesito vivirlos sola con Dios. Porque solo él y yo conocemos lo que ocurre. Aprendí a respetar la vida y privacidad de los demás y espero así lo hagan conmigo y los míos. Si quiere ayuda póngase a orar es más honesto que juzgar”.

Además, en medio de este contexto otra personalidad se vio afectada con las producciones de entretenimiento. Se trata de Andreina Bravo quien afirma haber sido ‘acosada’.

"Segunda historia de Instagram donde arremetió Mare contra Mata"./ captura de pantalla de Instagram

En medio de estos choques, también apareció la reconocida periodista María Mercedes Cuesta, madre de Mare quien emitió fuertes críticas contra la farándula nacional.