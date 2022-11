´La Suka´ salió en defensa de Mare Cevallos y se fue contra Lazito: “Sé que está con una pierna afuera de Ecuavisa”

Alejandra Sánchez, mejor conocida como ´La Suka´ se fue con todo y contra todos al momento de hacer una intervención a favor de la actriz Mare Cevallos, quien ha sido salpicada por diversos comentarios del entorno de la farándula, tras ser tildada de hasta “tener problemas de salud mental”, luego de dar a conocer que había bloqueado de sus redes al matinal para el que alguna vez hizo parte, En Contacto.

Por ello, en fraternidad con el ex rostro de Ecuavisa, ´La Suka´ aprovechó un espacio de su programa para dar una opinión al respecto, y al mismo tiempo se llevó por delante a unos cuantos personajes del mundo del entretenimiento ecuatoriano, entre ellos a Leonardo Quezada ´Lazito´, a quien dijo perdonarle sus comentarios “por pena”, dado que sabía la situación por la que viene pasando.

“Esta bien que una mujer se canse de ser un trapeador para el canal donde ella trabajó”, dijo inicialmente la presentadora en apoyo a Mare Cevallos, seguidamente pasó al plato fuerte.

“Ya me da risa todo lo que pueda decir Lazito, todo lo que pueda decir Santiago de que quererme ningunear. Ellos defienden a otras personas, ponen en un altar a otras personas y ellos no se dan cuenta de donde están o que tienen, o que hicieron después, son tan ignorantes y piensan que porque les dice el apuntador, defiende a tu compañero, el uno con una varita mágica que dice ser mi amigo. Te perdono, me da pena, porque sé que está con una pierna afuera de Ecuavisa”, aseguró.

Asimismo, detalló que es una información que sabe de primera mano hace mucho tiempo, por lo que entiende que debe hacer lo que sea para mantener su trabajo. “Sé que lo quieren sacar y muchas veces lo han querido sacar, solo por eso lo perdono y le toca, a Lazito y él muy bien lo sabe. Me da pena, la verdad me da pena, está bien que haga su trabajo, me destruya o no me destruya yo lo acepto, ya está bien, ya lo hizo, ya lo dijo”.