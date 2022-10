‘La Suka’ deja en mal a Carolina Jaume: “Amenazó con demandar al italiano. Debe cambiar la película que vive a diario”

Alejandra Sánchez, mejor conocida en los medios ecuatorianos como ‘La Suka’, habló con Leonardo Quezada para ‘Los Hackers de la Farándula’ y afirmó que Carolina Jaume vive una película y amenazó a Benny Colonico luego de que los medios lo buscaran para confirmar si tenía o no una relación con la presentadora ecuatoriana.

“Me parece una exageración que ella quiera demandarlo, e incluso Benny me dijo que él se siente estresado porque Carolina le escribe para amenazarlo. Él no tiene la culpa de que la prensa lo busque”, dijo ‘La Suka’ a Lazito.

Al parecer, las supuestas amenazas que está haciendo Jaume a Benny Colonico, serían luego de que él ofreciera una entrevista al programa De Boca en Boca. En ese momento, el empresario italiano, habló sobre cómo había conocido a Carolina Jaume, donde aseguró que la relación era simplemente de amigos y afirmó que Carolina era una mujer encantadora y agradable.

Según las declaraciones de Alejandra Sánchez, ella tenía un contrato con el empresario italiano, en el que también estaba incluida Carolina Jaume. Ambas debían grabar un video para redes sociales, pero solo ‘La Suka’ terminó publicando el material audiovisual “porque cuando tocó subir el post Carolina no tenía redes sociales”.

Por este motivo, la presentadora ecuatoriana comentó durante las últimas semanas de octubre de 2022 en una publicación de Alejandra, que si “quieres te devuelvo el dinero del video”.

“Ella me comentó eso, pero me pareció fuera de lugar porque quien canceló ese trabajo fue Benny y ella cobró a pesar de no haber publicado nada. Benny no lo exigió de vuelta porque comenzaron a salir”, afirmó ‘La Suka’.