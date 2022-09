Mare Cevallos se defendió y aclaró los rumores sobre su salud mental : “Agradezco ser loca y no ignorante”

Tras la polémica salida de Mare Cevallos de Ecuavisa, la actriz guayaquileña ha sido criticada por muchos en las redes sociales y en los medios debido a su comportamiento. En una entrevista con “De boca en boca” aclaró los rumores de su salud mental y se defendió firmemente.

Sin rodeos, Mare se presentó como una persona directa y frontal. Además, esclareció los motivos por los que realizó diversas publicaciones de su salida en la serie “Compañía 593″ de Ecuavisa que han dado mucho de qué hablar.

“El personaje tuvo una terminación abrupta, y yo preferí aclarar todo en mis redes antes de que la gente especule y pregunte por qué el personaje terminó antes”. — Mare Cevallos

[ Mare Cevallos ataca de nuevo En Contacto: “Si a la gente le gusta la caca démosle caca” ]

Así mismo, se mostró a la defensiva cuando declaró: “A la gente le dan miedo las mujeres que tienen ovarios en este medio”. La joven actriz se mostró indignada al revelar los detalles de su estado laboral y aseguró que “debería haber alguien que les diga las cosas en la cara”.

acabo de filmar la última escena de Victoria en la novela de un canal. como siempre, a pesar de “saber la calidad de mi trabajo” prefieren desistir de alguien que pone límites y mantener a quienes la difamaron. normal aquí, ¿no?

además de sus problemas de productividad internos — Mare 🌊 (@cevallosmare) September 17, 2022

Cevallos se mostró conforme con su estado laboral actual, por lo que no está dispuesta a que su nombre sea utilizado en cualquier proyecto: " A mí no me gusta que la gente gane fama a costa de mi nombre, yo me he ganado mi nombre sola”.

Santiago Castro aseguró que tiene pruebas de que Mare Cevallos está loca.

Santiago Castro, panelista de “Calientitos TV” aseguró públicamente que tiene exámenes médicos que comprueban que Mare Cevallos está loca.

María Emilia no dudó en responder a los rumores sobre su salud mental y reveló: “Yo voy a terapia, al psiquiatra, al psicólogo y nadie puede decir que tiene mis exámenes, porque sino estarían hablando mal de mi psiquiatra como profesional”.

[ Santiago Castro arremetió contra Mare Cevallos: “Viene una culicagada de la noche a la mañana a querer embarrar (En Contacto) por su locura” ]

Con respecto a su estado mental se mostró muy abierta al no negar cómo se encuentra su salud y afirmar que se hace responsable de sus acciones y decisiones.

“A mí me puedes decir loca o todo lo que tu quieras, pero yo agradezco ser loca y no ignorante. Son dos cosas distintas, una es loca pero se hace cargo de sus cosas”. — Mare Cevallos

¿Mare se arrepiente de haber renunciado a “Soy el mejor”?

Tras haber aceptado ser parte de “Soy el mejor” y luego dar un paso atrás, también se vio aparentemente envuelta en otra polémica, sobre todo con el presentador Carlos Menendez. Sin embargo, aseguró estar en “paz” con Carlos y con TC Televisión.