Dayanara Peralta rompe el silencio acerca de su presentación en cumpleaños de alias Patucho Celso: “Me afectó mucho”

A dos meses de haberse ejecutado el operativo de la denominada ´narcofiesta´, realizada en una finca de Vía a la Costa, donde se detuvieron a varias personas, entre ellos Jacobo Bucaram, hijo del expresidente de Ecuador, Abdalá Bucaram, y donde se presentaron reconocidos artistas que quedaron expuestos tras la redada, Dayanara Peralta, quien estuvo de manera privada para el evento, decidió romper el silencio para un medio internacional y explicó como se sintió al momento de la polémica.

Inicialmente la intérprete de ´No será tan fácil´ se mantuvo al margen de cualquier declaración e incluso pidió respeto, sin embargo, hace poco fue entrevistada por la cadena de Telemundo y ahí, explicó que aunque no lo parecía si se vio muy afectada, puesto que el escándalo tuvo lugar en el momento donde ´Karma´ uno de sus temas más pegados, estaba alcanzado mayor auge.

“Sería una mentirosa si te digo, yo sé manejarlo no me afecta, la verdad es que si me afectó, si me afectó mucho porque justamente estaba en un momento de mi carrera con todo el auge del Karma, era una locura, la cantaban por todas partes, todo era positivo, todo era lindo, como yo siempre digo, cuando todo esté bonito preocúpate, como en las películas, cuando todo está muy bonito algo va a pasar”, expresó la cantante.

Aunque varios medios nacionales intentaron acercarse a la cantante para obtener su declaración, la ecuatoriana permaneció hermética, pues de acuerdo con ella, se sintió juzgada por hacer su trabajo.

“Fueron como unos 3-4 días en los que no quería salir de mi casa, te llegan a hacer creer a ti mismo esa película de que no tienes que salir, no tienes que conversar con nadie y te sientes culpable, y yo dije ¿Culpable de qué Dayanara? A salir, a sacudirse, a levantarse, y a seguir haciendo música que es para lo que estoy”, dijo.