Las palabras de Abdalá Bucaram después de la detención de su hijo Jacobo este viernes 10 de mayo

El hijo del expresidente Abdalá Bucaram fue detenido la madrugada de este viernes 10 de mayo. En el operativo se detuvieron a múltiples personas, entre ellas un cabecilla del grupo delincuencial Las Águilas.

De acuerdo con información oficial, el operativo se desarrolló en el interior de un finca ubicada en Guayaquil, vía a la Costa. Autoridades lograron decomisar múltiples armas de fuego, también se identificaron vehículo de alta gama en la residencia.

En el caso de Jacobo Bucaram, se desconoce el papel que cumplió dentro de esta fiesta y su relación con los presentes. Por su parte, el expresidente emitió una declaración vía X.

Palabras de Abdalá Bucaram

Para Bucaram existirá persecución política. Asimismo, acotó que su hijo no porta arma de fuego y está retenido. Sin embargo, el exmandatario acotó que existía 200 invitados.

“Mi hijo Jacobito simplemente estaba invitado a una fiesta en una finca, había orquesta y un cantante internacional, el no usa arma, habían más de 200 invitados de la sociedad guayaquileña que hoy están retenidos

Doy este contexto porque es necesario, mi hijo estaba en una fiesta que él no organizó, en la que él fue un invitado y existían alrededor de 200 personas. Confío en que se realizarán las investigaciones de forma seria y que esto únicamente es un mal entendido.

Mientras tanto a los medios les recuerdo que las visualizaciones en redes y el escándalo no corresponde a periodismo serio. Pero que podemos esperar si a ustedes no les interesa informar sino vender.

Toda la vida he sido victima de los reporteros y periodistas de medios, como en todo con honrosas excepciones. Mi hijo es un hombre al que lastimosamente le gusta la fiesta (el único de mis hijos que tiene esa forma de diversión que no comparto). Y aunque sé que no le debo explicaciones a nadie por algo tan banal lo hago porque antes que todo soy padre y no puedo permitir que mi hijo sea difamado por una fiesta multitudinaria”, escribió.