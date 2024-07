Nathalie Carvajal confirma su relación con Carlos José Matamoros: “Nos estamos dando una oportunidad”

Un amor que lleva años tejiendo sus redes y que por fin parece haber encontrado el momento ideal para salir a la luz de manera oficial, Nathalie Carvajal y Carlos José Matamoros están juntos, así lo dio a conocer la presentadora en una reciente entrevista, donde se mostró más ilusionada que nunca.

“Sí, efectivamente, nos estamos dando una oportunidad más de la que ya nos habíamos dado hace algún tiempo. Conozco a toda su familia, me llevo bien con toda su familia”, expresó la también modelo, a quien hace más de cinco años se le viene vinculando con el también llamado ´Paparazzi´, sin embargo, no fue hasta este momento que Nathalie Carvajal habla de manera frontal de este rumor.

Asimismo, la presentadora fue consultada sobre si en algún momento Matamoros habría jugado con sus sentimientos y solo se limitó a decir que: “No es decidido cuando debe decidirse”, sin embargo, añadió que el presentador siempre ha tenido una actitud de planes futuros para con ella.

“Siempre he sido el plan principal solo que los momentos y los tiempos no se dieron. Él siempre me ha dicho que quiere que sea la mamá de sus hijos, siempre me lo ha dicho, me lo ha propuesto, lo ha hablado conmigo”, dijo.

Con relación a la reciente ruptura de Carlos José Matamoros y la ´Puchy´ y los rumores de presunta violencia que en algún momento resonaron, la chica ex reality salió en defensa de su novio y recalcó: “No es de esa clase de hombre”.

Fue hace siete años, exactamente cuando Carlos José se encontraba en pleno proceso de divorcio de Christina Harzer ´La gringa´ que la ex participante de realitys se volvió centro de noticias de la farándula, luego que se rumorara que ella y Matamoros estaban teniendo un acercamiento más allá de amigos y aunque para aquel momento no se confirmó ni surgió nada, nunca es tarde para una oportunidad.