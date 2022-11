“Yo tengo el corazón abierto”: ¿Nathalie Carvajal y Carlos José Matamoros podrían convertirse en la nueva pareja de la farándula nacional?

El beso que se dieron Carlos José Matamoros y Nathalie Carvajal dio la vuelta por las redes sociales. Los que estaban super enamorados de sus exparejas, ahora parece que tiene una pequeña historia. Aunque no lo hagan oficial, la exparticipante de “El Poder del Amor 2″ emitió varias indirectas al respecto.

En medio del programa “Vivan las mañanas”, Nathalie le dijo varias cosas al ‘Paparazzi’, por lo que al parecer ambos personajes de la farándula nacional ya tuvieron sus encuentros secretos.

“Ese día yo me regresé contigo, acuérdate. Tú me fuiste a dejar y no precisamente a mi casa”, le dijo al aire en la producción al ex novio de la ‘Puchys’.

Además la panelista también señaló: “Yo estoy soltera, él está soltero. (...) ¿Por qué no? Yo estoy con el corazón abierto”.

Sin embargo, se retractó

Por otro lado y tras cámaras, Nathalie Carvajal aclaró como funciona la situación entre los dos, a pesar del video que se viralizó en las redes sociales.

“Uno nunca puede decir que no. En algún momento nosotros salimos”, señaló la exreality show.

Además, y a pesar de todo lo que se vio en las redes sociales, Nathalie aseguró que nunca había probado los labios del ‘Paparazzi’. De igual manera no le “sonaría mal” ser la señora de Matamoros.

