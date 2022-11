“Sabes que por sobre todo te quiero” le dijo Carolina Jaume a ‘La Suka’ en reconciliación

Una publicación de Carolina Jaume en las redes sociales dio a entender a los medios ecuatorianos que sus inconvenientes con Alejandra Sánchez, ‘La Suka’, habían quedado en el pasado.

“Sabes que por sobre todo te quiero, gracias @alesukita”, escribió la ex presentadora de Ecuavisa junto a una imagen que subió a las historias de Instagram, de ella con Alejandra. En la fotografía, ambas aparecen abrazadas y sonrientes mientras una tercera persona sería la que les tomaría la foto.

La reconciliación de las dos mujeres ha causado revuelo entre sus seguidores y otros personajes del medio, entre ellos, Nathalie Carvajal, que al conocer la noticia tildó de hipócritas a ambas mujeres.

“Tremenda hipocresía. Ya yo vi de todo en este mundo. Eso me parece una hipocresía de parte de La Suka y de Carolina Jaume después de haberse dado tan duro, y no me importa que La Suka sea mi jefa y que me esté pagando”, expresó Nathalie Carvajal en el programa radial “Viva las mañanas”, donde comparte Alejandra Sánchez.

¿Qué originó la enemistad entre Carolina Jaume y Alejandra Sánchez?

A mediados de octubre 2020, Alejandra Sánchez dijo en una entrevista para ‘Los Hackers de la Farándula’ que la relación entre Jaume y el italiano era algo más de amigos y que incluso Carolina le había pedido prestado dinero al empresario.

Además, añadió que al parecer ya no era considerada una gran amiga por la presentadora de TV, ya que la ex esposa de Allan Zenck, no la invitó a su cumpleaños “íntimo de solo 12 personas”.

“Lo que pasa es que Carolina está un poco equivocada. Yo creo que ella sí debería cambiar un poquito la película que vive a diario. Ella miente demasiado, ella vive un mundo de mentiras y no está bien”, dijo en su momento ‘La Suka’.

Ante las declaraciones de Alejandra, Carolina salió a desmentir sus declaraciones y ahora, también aclaró que vuelven a hacer amigas.