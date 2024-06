Gigi Mieles se desahoga tras publicar historia pasada de tragos: “Lo que no se habla se llora”

Una Gigi Mieles nunca antes vista, la actriz quien es famosa por su personalidad radiante y por mostrar siempre el lado más positivo y jocoso de lo que puede estar sucediendo, esta vez se dejó quebrar y mostró su vulnerabilidad ante toda su comunidad de seguidores, tras haberse pasado un poco de tragos.

La ex participante de MasterChef Celebrity Ecuador publicó una historia en su cuenta de Instagram, donde quiso abrir su corazón ante lo que parece estar viviendo por dentro, y confesó entre lágrimas que se encuentra sintiendo mucho y fingiendo estar bien.

“Que no se te olvide llorar, llorar es bueno, porque lo que no se habla se llora. Estoy harta de fingir que no me duele. Un día solo decidieron creer un montón de cosas y hasta el sol de hoy solo he recibido mensajes horribles (...) ustedes no entienden, guardo mucho, estoy harta de guardar”, es parte de lo dicho por la actriz, quien a su vez aclaró que no se encuentra mal “por las razones que todos creen”, por lo que se presume que estaría haciendo referencia a su relación con Álex Vizuete, quien este fin de semana estuvo celebrando su cumpleaños número 30.

¿Cuándo terminaron realmente Gigi Mieles y Álex Vizuete?

En una reciente entrevista dada por la ex participante de MasterChef Celebrity, esta fue interrogada sobre la forma en que llevó su relación en los últimos meses, debido al alcance mediático que alcanzó el noviazgo cuando comenzaron los problemas con el humorista, ante esto, Gigi Mieles explicó que fue en medio del “proceso” y de las reconciliaciones, que ella recién asimiló lo público que se había vuelto su noviazgo.

“Cuando la gente decía que había terminado, fue cuando regresé de MasterChef pero no, en realidad había vuelto con él, terminamos realmente fue en marzo, en marzo de este año, entonces fue ese momento en el que ya tuve que soltar, dijo Gigi Mieles.