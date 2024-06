¡Se desata la guerra entre ex! Álex Vizuete y Gigi Mieles se lanzan indirectas en redes sociales

Álex Vizuete y Gigi Mieles por fin han salido de las sombras de su ruptura para dar de que hablar y generar contenido. Los ex que parecían estar llevando su separación de la forma más apacible posible, recientemente han dejado al descubierto que no todo lo que brilla es oro y que todavía quedan secuelas que sanar.

PUBLICIDAD

Fue por medio de varias publicaciones que los artistas comenzaron a lanzar indirectas que darían a entrever algunas señales de cuales habrían sido los detonantes que generaron su separación.

“Tranquilos que en la manos correctas ser sensibles nunca será un problema”, este fue parte del texto con que el actor encendió la polémica, dando lugar a las respuestas de Gigi Mieles, quien utilizó el meme frase del momento para dejar ver su realidad.

“No Riley espérate a que te metas con el carita de yo no fui / No Riley espérate cuando te des cuenta que no es solo una amiga”, estos fueron las indirectas bien directas compartidss por Gigi a través de su cuenta ´X´.

¿Cuándo terminaron realmente Gigi Mieles y Álex Vizuete?

En una reciente entrevista dada por la ex participante de MasterChef Celebrity, esta fue interrogada sobre la forma en que llevó su relación en los últimos meses, debido al alcance mediático que alcanzó el noviazgo cuando comenzaron los problemas con el humorista, ante esto, Gigi Mieles explicó que fue en medio del “proceso” y de las reconciliaciones, que ella recién asimiló lo público que se había vuelto su noviazgo.

“Cuando la gente decía que había terminado, fue cuando regresé de MasterChef pero no, en realidad había vuelto con él, terminamos realmente fue en marzo, en marzo de este año, entonces fue ese momento en el que ya tuve que soltar. En el momento en el que volvimos por segunda vez, que la gente no sabía si habíamos vuelto o no, yo lo quise mantener así, super privado, yo no me había dado cuenta de lo público que era hasta que terminó. Toda había sido muy público, se sintió muy sucio, muy embarrado”, dijo Gigi Mieles.