Gigi Mieles, entre lágrimas, contó lo que pasó con su compromiso con Álex Vizuete

Gigi Mieles, por primera vez, habló sobre lo que pasó y lo que siente por su exprometido Álex Vizuete. Tocó el tema en el “El Gabinete” junto a Alondra Santiago y Majo Reina. En la conversación hablaron sobre el amor, el trabajo, el odio en redes y la sororidad.

Aproximadamente a la hora y 18 minutos del video, Majo Reina habla sobre el tema del anillo y le preguntan a Gigi, cómo fue el proceso de tomar la decisión de no casarse, ya que hace un año se había comprometido con el actor.

La exparticipante de MasterChef Celebrity reveló que sí tiene el anillo y lo guarda como un tesoro.

“Cuando tomamos la decisión de no dar el paso, no fue porque no había amor, ni porque no queríamos hacerlo; sino porque nos dimos cuenta que había un montón de cosas que aún teníamos que vivir juntos. Al menos lo que yo creo, hicimos cosas muy de atrás hacia adelante, entonces como que nos adelantamos mucho. A mi parecer, yo todavía quería seguir siendo su novia, pero todavía no su esposa”, reveló la actriz mientras su voz e quebraba.

¿Qué pasó con el anillo?

“Obviamente yo tengo el anillo porque nadie me va a quitar eso, nunca; es más, yo tengo un joyero donde lo tengo guardadito y lo cuido un montón. Ni siquiera puedo dejarlo solo en mi casa porque me da miedo que alguien se meta, tengo pavor que me lo quiten”.

Gigi Mieles acepta que el actor para ella es una gran persona y no ha dejado de amarlo. “No es un novio de un mes, duramos casi tres años, pero éramos familia y sigue siendo parte de mi familia, es un persona que yo respeto un montón, pero habían cosas que solucionar, que sanar individualmente que con el tiempo te vas dando cuenta”.

Mieles no contuvo las lágrimas al recordar que en redes sociales habían comentarios que le dolieron mucho. “Mucha gente decía “la mejor actuación de Gigi Mieles fue fingir estar enamorada” y ¡NO! Osea yo tenía 21 años cuando lo conocí, voy a cumplir 25, era una niña super enamoradiza de un ser humano maravilloso, pero hay muchas cosas que sanar”.

Sobre el día del compromiso de Gigi Mieles y Álex Vizuete

Recordó el día de la propuesta y lo mágica que fue ya que Álex pensó en cada detalle al escuchar todo lo que a ella le gustaba. “Ese momento, no sé si en un futuro vuelva a pasar, él armó una propuesta de matrimonio para mí y dije sí porque quería en ese momento”.

Responde a las críticas por MasterChef Celebrity

“Los que dicen “MasterChef la cambió”, no sean estúpidos. No fue un reality, no fue un país, habían cosas que sanar, por mi lado muchas, y yo siempre voy a tener un amor gigante a Álex y todo lo que significa él y su familia. (...) A mí no me da vergüenza decirlo, yo estoy enamorada, yo lo amo con toda mi alma y siempre voy a querer lo mejor para él, pero me da miedo que en un futuro no sea”.