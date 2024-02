“Fue una lección a patazos”: Álex Vizuete rompe el silencio y habló sobre la ruptura con Gigi Mieles

El actor Alex Vizuete habló por primera vez sobre su ruptura amorosa con Gigi Mieles. Cabe recordar, que la pareja regresó pese a toda las olas de críticas y rumores de infidelidades.

“Después de todo lo que pasó decidí mantener mi vida privada. Como todo fue de dominio público se dijo y se desdijo y se inventaron de todo cuando nosotros nos separamos. Nos enfermamos tanto, ella, yo, casi nos morimos”, dijo Vizuete en una entrevista con Michela Pincay.

“Fue ahí que yo dije no más. Esto no significa que nos vamos a casar a escondidas, sino que no más de dominio público. Nuestro trabajo habla más que cualquier rumor y tomé esa decisión porque es más sano. Queremos vivir bien, no hemos hecho nada malo”, finalizó el actor y creador de contenido indicando todo lo sucedido cuando corrió el rumo que Gigi Mieles le habría sido infiel cuando fue a grabar MasterChef Celebrity en Colombia.

Sin embargo, ahora manejan su relación fuera de las redes sociales por lo que el actor confirmó que sus planes de boda sigue en pie y que se encuentran muy enamorados.

Equipo de Suerte TV Gigi Mieles y Álex Vizuete juntos tras su rompimiento

En noviembre de 2023, Gigi Mieles confirmó, a través de sus redes sociales que ya no estaba comprometida, “Chicos, nosotros dimos lo mejor de nuestra relación, lo más lindo, lo más bello, porque mi relación fue perfecta, hermosa, divina, y eso les entregamos. Eso vamos a seguir entregándoles, pero por separado. Yo no tengo por qué darles lo peor de mí en estos momentos, ni lo más triste ni mi proceso. Ustedes no tienen por qué saber eso. Yo ya dije la verdad: ya no estoy comprometida”.

Tras las declaraciones de la creadora, se desencadenó una cadena de especulaciones ya que ninguno de los dos ha dado las razones por las que se terminó su relación.

