¡Qué manera de jo...! Mariegiselle Carrillo harta de las críticas por su físico envía contundente mensaje

La experiodista deportiva, Mariegiselle Carrillo, sufrió de una grave enfermedad de la que nunca hizo pública. Pero, su aspecto físico cambió radicalmente en poco tiempo ya que bajó de peso, provocando comentarios negativos de la gente.

Ella reveló en un podcast que mientras trabajaba como relacionista del club deportivo Sociedad Deportiva Aucas, un día, llegó a su casa, tomó una siesta y cuando despertó no escuchaba en un oído. El doctor le diagnosticó de hipoacusia severa profunda. Ante eso se fue del país para tratar su sordera ya que esa enfermedad ataca directamente al nervio estimular, que conecta al cerebro y ayuda a manejar el equilibrio y la audición. Esto le provocó mareos, náuseas y vómitos que la hizo bajar de peso radicalmente.

Ante las críticas que ha recibido a lo largo de estos años debido a su aspecto físico, la experiodista deportiva, estalló en su cuenta de X donde dijo sentirse “frustrada” porque cada que comparte una foto es “insoportable” recibir todo ‘el hate’ y críticas hacia ella que son “hirientes”. Al final pidió más empatía y respeto.

“DE VERDAD QUE MANERA DE JODER CON MI FÍSICO, MI PIEL, MIS MANOS, TODOOOO!!! ES TAN FRUSTRANTE! Yo ya casi no subo nada por aquí porque en serio es INSOPORTABLE! Cuando aprenderán a no meterse con el físico de los demás!!! Y no por ser pública debo aceptar que hablen tanto de eso y tengan comentarios hirientes! AH PERO cuando subo algo trabajando o en mi programa comentan poco y nada del contenido PROFESIONAL! EL PESO, PIEL, PELO, FÍSICO no le da el valor a una persona!! Sino su capacidad, inteligencia y preparación!”,escribió.

Por ahora, las críticas y las mentiras en redes le dan igual y se concentra en estar bien y no dejarse vencer por las adversidades. Actualmente se encuentra en Las Vegas, Estados Unidos, cubriendo los partidos de Ecuador en la Copa América.