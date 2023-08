“No tengo un problema de salud con respecto a mi peso”, Mariegiselle Carrillo aclara especulaciones

La periodista deportiva, Mariegiselle Carrillo, se despidió de Sociedad Deportiva Aucas donde trabajaba como jefa de prensa debido a una compleja situación de salud que le obligó a dejar su cargo en el departamento de comunicación del cuadro oriental. Ante tanta especulación y ‘mala intención’, la comunicadora aclaró su situación.

Aclaró ante ante las críticas a su delgadez

“Es una pena que no puedan respetar los tiempos de cada persona, lamentablemente tuve que hacer público qué paso un momento complejo de salud porque decidí renunciar a mi trabajo, no lo quería hacer justamente porque NO tenía ganas de que empiecen las especulaciones y opinar cosas”, empezó la periodista deportiva quien hasta ayer fue la Jefa de Prensa de Aucas.

“Lo único que sí quiero aclarar es que no tengo un problema de salud con respecto a mi peso. Pido respeto por mí y mi familia” — Instagram

Asimismo se refirió a que en su momento dará a conocer su verdadero problema pero que por ahora está dejando que los médicos encuentren su diagnóstico: “Cuando yo tenga claro cuál es mi diagnóstico y cuál será el tratamiento lo contaré si así me nace. Respeten los tiempos y no hagan daño”, finalizó agradeciéndole a personas que le han apoyado en este momento duro por el que atarviesa.

Comunicado Mariegiselle Carrillo

Carrillo fue muy criticada por su delgadez

Desde el 2021, miles de seguidores se han volcado en sus redes sociales para criticarla por su delgadez y por lo tanto la periodista ha salido en varias ocasiones a desmentir que tiene problemas alimenticios. “No, no estoy enferma. Yo he intentado de todas las formas de decirlo y demostrarlo, que yo no soy anoréxica, no tengo ningún tipo de enfermedad”, dijo la periodista deportiva en ese año.

“El hecho de ser flaca no significa estar enferma”, había dicho la comunicadora donde indicó que ha recibido miles de críticas y ataques por su peso actual.

Mariagiselle Carrillo y Manolo Illescas en Aucas

Mariegiselle Carrillo renunciaba a Aucas con un contundente mensaje

Sobre su partida del último campeón del fútbol ecuatoriano explicó: “Hace unos días estoy afrontando un tema de salud, pero a pesar de eso hasta el día de hoy he trabajado con la misma entrega y dedicación del primer día. Debido a ciertos cambios dentro del club, he decidido que lo mejor es renunciar a mi cargo”.

“Me llevo grandes momentos y seres humanos increíbles. Son un grupo espectacular los jugadores y su nuevo cuerpo técnico, quienes desde el primer día que se enteraron de mi complejo estado de salud me acompañaron y apoyaron”, dicta el comunicado de Carrillo publicado en su cuenta de Twitter con lo que se despedía de Aucas.