Periodista Mariegiselle Carrillo afirma que no está enferma tras críticas por su delgadez

“No, no estoy enferma. Yo he intentado de todas las formas de decirlo y demostrarlo, que yo no soy anoréxica, no tengo ningún tipo de enfermedad”, afirmó la periodista deportiva y presentadora con 16 años de trayectoria, Mariegiselle Carrillo, en una entrevista con “De boca en boca” de TC. Esto, tras los ataques que ha recibido en redes sociales por su delgadez que se ha evidenciado desde el 2018.

“El hecho de ser flaca no significa estar enferma”, dice la comunicadora donde indicó que ha recibido miles de críticas y ataques por su peso actual.

Carrillo indicó en la entrevista que las personas tienen la impresión de su radical cambio de peso debido a que se retiró sus prótesis mamarias y desde entonces, su figura luce diferente, aunque puntualiza que siempre ha sido de contextura delgada.

“Hay cosas que no puedo cambiar y el pensamiento de la gente yo no lo puedo cambiar. Yo puedo decirles que no estoy enferma. El que me quiera creer increíble y el que no, no puedo hacer nada. Me encantaría que me crean porque les estoy diciendo la verdad. Son muy crueles, al principio fue un shock. Muy triste. Lloré”, afirmó la periodista deportiva.