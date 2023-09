“Mi salud es un tema privado”: Mariegiselle Carrillo reaparece y revela que ha sufrido mucho ciberbullying

A inicios de agosto, la comunicadora, Mariegiselle Carrillo, dio a conocer que estaba atravesando una compleja situación de salud, lo que la obligó a dejar su cargo de comunicación en Sociedad Deportiva Aucas. Esta noticia preocupó a sus seguidores, pero también, varias personas hicieron especulaciones, las cuales fueron desmentidas por la misma Mariegiselle cuando relacionaron el tema de su peso con su salud. “No tengo un problema de salud con respecto a mi peso”, había aclarado.

Tras el anuncio, la joven comunicadora salió del país para realizar un tratamiento y hace una semana volvió al programa Marca 90, sus compañeros le dieron una calurosa bienvenida.

En declaraciones con los Hackers de la farándula, la periodista aclaró varias situaciones como el tema de su salud que lo mantendrá en privado. “El tema de mi salud es un tema mío y privado, hay límites y se pasaron, que afectaron a mi familia por lo que se dijo y no está bien”, expresó.

Y si algún día se anima a hacerlo público, no lo hará por redes sociales. “No creo que las redes sociales son el lugar porque es tóxico y cualquier cosa que uno pueda decir, se mofan, se burlan y no quiero pasar por eso. He sufrido mucho cyberbullying. No tengo ganas que especulen con un tema de salud que no es fácil”.

Por ahora, las críticas y las mentiras en redes le dan igual y se concentra en estar bien y no dejarse vencer por las adversidades.

‘Lazito de la farándula’ le preguntó qué es lo que le molesta y respondió: “Cuando se habla y abre su corazón, lo llevan a que ya es anorexia y uno se cansa de decir que no es así, no soy anoréxica. Lo vengo diciendo desde el año pasado que me molestan. No tiene nada que ver mi peso con mi tema de salud”, exclamó.

Finalmente agradeció a las personas que se han preocupado sinceramente de ella.