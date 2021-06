El antes y después de la periodista deportiva Mariegiselle Carillo de quien no paran de hablar en las redes por lucir extremadamente delgada

Mariegiselle Carrillo ha estado en la boca de todos en las redes sociales por su extrema delgadez. Aunque es cierto que el tema en cuanto a su aspecto físico no es nuevo, ya que su cambio viene desde hace algunos años atrás, pero no deja de inquietar porque cada día que pasa luce con menos peso.

No cabe duda de la belleza y talento que posee Mariegiselle Carrillo, pero en los últimos años el contorneado cuerpo de la guayaca dejó de verse atractivo para percibirse como poco saludable. Aunque ella siempre ha asegurado que no sufre ni de anorexia, ni de bulimia, y que su aspecto se debe porque lleva una vida extremadamente saludable y fitness.

El antes y el después de Mariegiselle

La periodista deportiva se confiesa como una amante del deporte, en todos los sentidos. Y es que ha señalado, en varias ocasiones, que entrena dos veces al día, hace mucho cardio y le encanta salir a correr a las 5:00 AM, fielmente, todos los días. Pero la mayoría de los usuarios en las redes sociales no creen la versión de la reportera que trabajó en Ecuavisa, y le atribuyen su aspecto a trastornos alimenticios.

Por ello, recientemente, Carrillo volvió a ser el foco de atención porque varios usuarios comenzaron a dejarle mensajes debajo de las publicaciones en su cuenta de Instagram @mariegiselleca señalando que tiene problemas de alimentación. Por lo que la comunicadora social decidió eliminar la opción de comentarios en su perfil.

“Está muy delgada”. “Creo que está muy delgada”. “Dejemos d normalizar los trastornos alimenticios. Seguramente ella cree verse bien o tal vez aún en su cabeza ella sigue sintiéndose “ gorda “. Hay límites que no deber cruzarse, no se debe normalizar estos trastornos mentales”. “Algún día lo va aceptar. Yo lo sé. Tiene un problema y no es del otro mundo. Vi una peli en Netflix q se llama HASTA LOS HUESOS y los q tienen este problema lo niegan hasta el final”, son algunas de las opiniones que aún se observan bajo los post donde, la también modelo, no quitó la opción o en otros simplemente los borra.

“No soy anoréxica“

Mariegiselle ha reiterado que le gusta como se ve y se siente ante los cuestionamientos que le hacen sobre una posible enfermedad. Diciendo qué: “Cada persona tiene su fisionomía. Me suelen criticar y la verdad que no les doy importancia. Lo bueno es que mi familia me vea bien”, aseguró.

También insiste en aclarar que ella es una mujer “muy saludable”, aunque, “me suelen decir que ‘estás muy flaca’ o que si ‘eres anoréxica’. Hay chicas que sufren realmente esa enfermedad y me molesta que me vinculen por el hecho de tener una vida sana y yo sé que no es así. Yo no soy anoréxica y gracias a Dios no sufro de esa enfermedad, pero mi vida no pasa por las redes sociales. Cada quien puede tener su percepción. Yo soy muy saludable, no tengo ninguna enfermedad”, señaló en sus redes.

La guayaquileña hace hincapié en que su aspecto se debe a que se esfuerza por entrenar todos los días. “Me gusta muchísimo el deporte, corro 2 horas diarias a las 5 a. m. y para mí es muy vital el ejercicio en mi vida”, expresó Mariegiselle.

