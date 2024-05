¿Por qué terminó la relación de Erika Vélez y Carlos Scavone? Esto es lo que reveló el actor

Un amor que cautivó los corazones de muchos en su época dorada. Erika Vélez y Carlos Scavone fueron un noviazgo digno de suspiros.

Quien conoce de farándula ecuatoriana no puede pasar por alto la relación de años que tuvieron la presentadora y el actor, y es que aunque su diferencia de edad era un factor criticado por muchos, demostraban ser una pareja sólida, sin embargo, fue a finales de 2019 que el encanto llegó a su fin. Luego de esta ruptura, más de un cibernauta y hasta los mismos medios quedaron con la interrogante de ¿Por qué?

En una reciente entrevista dada por el actor para el programa digital de ´Cocinemos con Mariela´ Carlos Scavone se abrió a hablar de su pasado y de una persona que en más de una ocasión ha reconocido sigue siendo muy importante en su vida, y aclaró como ocurrió la separación con la jueza de ´Yo me llamo´

“Estuvimos casi a punto de llegar a los tres años. Fue un mutuo acuerdo, llega un momento en el cual las personas no están teniendo ya una buena comunicación y ya se sientan a hablar”, explicó como todo un caballero el también chico ex reality.

Asimismo, se refirió a su presente y de la actual relación que guarda con la también actriz y dijo que en la actualidad se llevan muy bien. “Cada vez que hay un evento en nuestras vidas siempre nos escribimos para darnos apoyo”.

Para cerrar, la presentadora tocó un tema que viene rondando la vida de Erika Vélez desde hace mucho tiempo, la relación de “amistad” que mantiene con el actor Víctor Arauz y pidió a Scavone dar su opinión.

“No me meto, sino lo blanquean por algo será, cada quien tiene su estilo y su manera de manejar la vida y yo no me meto ahí”, dijo.