Carlos Scavone habla sobre sus sentimientos hacia Erika Vélez

Carlos Scavone se tomó un tiempo para hablar de sus últimas actividades y cómo va su camino en el reallity donde está participando. El periodista en una entrevista le abarcó el tema de las chicas, ya que considera que el actor es muy codiciado por las mujeres, y en ese tema entró Erika Vélez.

El cumpleaños de la presentadora de MasterChef Ecuador fue a inicios de abril, por lo que el actor le dio un regalo a la manabita. Es así que en el programa Fuuul Farándula le preguntaron sobre ese detalle y si es que había posibilidad de que regresen, ante lo que Scavone respondió.

Carlos Scavone confirma distanciamiento con Érika Vélez Instagram

“Los detalles siempre han estado, no solo con regalos de cumpleaños sino también con detalles como llamadas, cuando hemos necesitado apoyo el uno al otro. Tenemos una muy linda relación de amistad, hemos terminado super bien, ya casi son dos años y medio de que terminamos y hasta el día de hoy seguimos siendo un soporte para cada uno”, señaló.

El periodista le insistió en que si se llevan tan bien, por qué motivo no regresaban. “Son cosas del destino, yo no me meto en el destino. Las cosas se tienen que dar y yo estoy hoy por hoy muy bien, ella también está muy bien en su vida, no nos hemos replanteado eso tampoco, no topamos el tema, solo es un cariño y un respeto que nos tenemos”.

Sobre la producción donde están participando ambos actores, Carlos Scavone resaltó que si bien son parte del elenco, él no trabajó con ella directamente, ya que en la película él tiene una relación con Carolina Pérez. Aunque sí se vio con Erika Vélez, en Cuenca junto a otros actores, él respondió que no hubo ningún “remember”.