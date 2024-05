¿Cuándo terminaron realmente Gigi Mieles y Álex Vizuete? La actriz reveló la fecha exacta de su ruptura

Gigi Mieles y Álex Vizuete siguen siendo titular, la pareja que se mantuvo en el ojo de la farándula ecuatoriana por muchos meses y bajo la sombra de varias especulaciones, teniendo incluso un pie dentro del altar y un anillo de por medio, ahora ya no son más que desconocidos. Aunque los artistas ya han dejado claro que no siguen más juntos, siguen existiendo muchas dudas de cómo pasó todo, incluyendo la fecha exacta de su separación definitiva.

En una reciente entrevista dada por la ex participante de MasterChef Celebrity, esta fue interrogada sobre la forma en que llevó su relación en los últimos meses, debido al alcance mediático que alcanzó el noviazgo cuando comenzaron los problemas con el humorista, ante esto, la también actriz explicó que fue en medio del “proceso” y de las reconciliaciones, que ella recién asimiló lo público que se había vuelto su noviazgo, y, aunado a esto, también develó la fecha oficial en que Álex Vizuete y ella pusieron punto y final al noviazgo.

“Cuando la gente decía que había terminado, fue cuando regresé de MasterChef pero no, en realidad había vuelto con él, terminamos realmente fue en marzo, en marzo de este año, entonces fue ese momento en el que ya tuve que soltar. En el momento en el que volvimos por segunda vez, que la gente no sabía si habíamos vuelto o no, yo lo quise mantener así, super privado, yo no me había dado cuenta de lo público que era hasta que terminó. Toda había sido muy público, se sintió muy sucio, muy embarrado”, dijo Gigi Mieles.

Una fecha que a muchos les ha causado un tanto de sorpresa, pues todo apuntaba que había sido a finales de 2023 que los artistas habían optado por romper. Cabe destacar, que el actor ya se ha dejado ver mucho más recuperado de este rompimiento que según explicó, lo llevó incluso a deshidratarse por llanto.

En una reciente entrevista Álex Vizuete ya se confesó nuevamente enamorado de la influencer Karen Molina, con quien ya incluso se hace abiertas demostraciones de amor en redes sociales