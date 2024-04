¿Álex Vizuete enamorado? Ella es Karen Molina, la influencer que parece haber borrado la huella de Gigi Mieles

Un rumor pica y se extiende dentro de la farándula ecuatoriana, todo apunta a que habría un nuevo nombre disputándose el corazón de uno de los humoristas más sonados del Ecuador, Alex Vizuete.

Tras el mediático rompimiento del compromiso con Gigi Mieles, Vizuete ha guardado un profundo silencio y se ha mantenido en muy bajo perfil con todo lo que se involucre hablar de sus relaciones, sin embargo, una reciente aparición en público parece haberlo dejado en evidencia.

Karen Molina, esta es la nueva joven de cabellera negra que se encuentra actualmente en la mira de los medios y los internautas desde que se dejó ver acompañando de manera muy cercana al actor en el show de La Michy, desde entonces, más de uno de los cibernautas se pregunta ¿De quien se trata?

Recomendados

Influencer y conductora del podcast ´El encanto de soltar´ estas son las primeras premisas que se conocen de la joven que aparentemente habría llegado para sacudir las cenizas que dejó la creadora de contenido, Gigi Mieles. Con casi 10 mil seguidores en su cuenta de Instagram, Karen Molina ha acaparado los focos y el seguimiento de la farándula y promete convertirse en el nuevo capítulo de vida de Vizuete, aunque este no se ha pronunciado oficialmente frente a los rumores, si ha dejado evidencia en redes donde deja ver cierto interés en sus comentarios.

En las recientes publicaciones se puede observar interacciones del Álex Vizuete en sus comentarios: “Eres fantástica!! / Esoooooo los intensos somos más!! / hermoso!!!”.

¿Qué pasó con Gigi Mieles?

En noviembre de 2023, Gigi Mieles confirmó, a través de sus redes sociales que ya no estaba comprometida, “Chicos, nosotros dimos lo mejor de nuestra relación, lo más lindo, lo más bello, porque mi relación fue perfecta, hermosa, divina, y eso les entregamos. Eso vamos a seguir entregándoles, pero por separado. Yo no tengo por qué darles lo peor de mí en estos momentos, ni lo más triste ni mi proceso. Ustedes no tienen por qué saber eso. Yo ya dije la verdad: ya no estoy comprometida”.