Ángela Orellana enfrenta a Carolina Jaume en medio de ´BLN´: “Basta de payasadas”

´BLN´ tiene menos de un mes de haber regresado a las pantallas y ya deja ver sus primeras polémicas entre juzgados. Carolina Jaume y Ángela Orellana protagonizaron lo que podría llamarse el primer toma y dame de la competencia, al discernir en opiniones al momento de calificar a los participantes.

Fue en el más reciente episodio del reality donde Ángela Orellana se encontraba dando su postura al equipo verde, cuando la actriz decidió tomar partido para intervenir asegurando que el programa no era “un té de beneficencia”, lo que detonó la ira de Orellana y trajo como consecuencia una reacción acalorada, en la que la presentadora incluso tachó de payasa a Carolina Jaume.

“Te pido de favor que no te metas con mi trabajo y te lo voy a pedir encarecidamente porque si te metes con mi trabajo te vas a meter conmigo directamente. Ya basta de chistes y basta de payasadas conmigo no, te lo digo muy en serio”, fue la respuesta de Ángela Orellana para con Carolina Jaume, quien seguidamente guardó las distancias y solo atinó a decir que “era una apreciación”.

Carolina Jaume sin duda alguna ha dado un nuevo aire a la competencia que regresó de la mano del canal Oromar, luego de ser cancelado por falta de presupuesto, la rubia del Ecuador sabe y tiene como causar polémica, por lo que esta nueva temporada promete emociones distintas.

“Más de una vez me han involucrado en escándalos, mi nombre es sinónimo de polémica, pero también de éxito, las veces que me caiga me volveré a levantar Estoy lista para juzgar y dar mi punto de vista en la pista más famosa del Ecuador ¿Qué si me he ido de la televisora ecuatoriana? Imposible, yo soy la televisión ecuatoriana porque vendo”, con estas contundentes palabras Carolina Jaume, anunció su vuelta a escena, como todo una diva.