Ángela Orellana desmiente vinculación en caso Metástasis: “No soy partidaria de nada que esté fuera de la ley”

Mayra Salazar ha puesto a tambalear por completo la industria de la farándula ecuatoriana tras su más reciente testimonio sobre el caso Metástasis. La relacionista y funcionaria pública puso en la mira de los medios y de la ley a varios rostros conocidos de la televisión, entre ellos Carolina Jaume, Yuleisi Coca, María Fernanda Pincay, y, Ángela Orellana, quien luego de ser mencionada salió al paso para desmentir cualquier nexo con lo ilegal.

Fue por medio de su cuenta en Instagram que la ex participante de ´Soy el Mejor´ se pronunció con un extenso comunicado, aclarando que no está entre sus valores nada que acoja lo ilegal, pidiendo a su vez no ser juzgada ni señalada solo por el hecho de pertenecer a un grupo específico de amigos.

“Por la situación mediática en la que me están involucrando debo manifestar lo siguiente. Seré siempre consecuente con mis actos y aclaró: No soy, no he sido ni seré partidaria de nada que esté fuera de la ley. Mis padres me formaron con valores y principios, y jamás dañaré mi nombre, mi reputación y más, aún causar daño colateral por mis acciones a mi familia”. enfatizó Orellana.

Recomendados

“Por favor, opinar y juzgar a alguien que no conocen más allá de la pantalla no está bien. Detrás de mí existe una familia trabajadora y honesta”, añadió dentro de las mismas líneas, donde expresó su total disposición para colaborar en lo que sea necesario con la justicia y acudir a declarar si las autoridades así lo necesitan.

“No tengo lazos que me comprometan absolutamente con nadie, y no por (el) hecho de estar en un grupo de amigas se me puede juzgar de forma diferente”, manifestó la artista, quien admitió que salía con sus compañeros de trabajo, incluida Salazar.

¿Qué dijo Mayra Salazar sobre Ángela Orellana?

Salazar en sus declaraciones indicó que solía compartir con Orellana, quien la habría invitado a la fiesta de cumpleaños de un amigo suyo, a la que accedió acompañarla tras haber compartido un compromiso con Orellana.

“Cuando yo termino de cumplir el compromiso con Ángela Orellana, esta también me indica que tenía el cumpleaños de un amigo y que si podíamos asistir. Es así como, señor juez, nos trasladamos a la ciudadela Los Rosales, ubicada en el norte de la ciudad de Guayaquil, en altas horas de la noche, al cumpleaños del amigo de Ángela Orellana. Al llegar, me percato de que en el mismo lugar se encontraba María Fernanda Pincay”, declaró Salazar. (I)