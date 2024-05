¡Como una diva! Carolina Jaume y el outfit con que estrenó su nuevo puesto como jueza en ´BLN´

Como toda una diva, así fue el outfit con que Carolina Jaume hizo su entrada triunfal a las pantallas del canal Oromar. La nueva jueza del reality de talento y fuerza ´BLN´ lució un vestido digno de una reina y que como todo lo que tiene que ver con su nombre, generó de que hablar y se robó por completo la mirada de miles de cibernautas.

PUBLICIDAD

Fue con un elegante y traslucido vestido en color negro y con muchos detalles de pedrería, que la presentadora más polémica del Ecuador hizo honor a su nombre. El traje ocupado por la también actriz tuvo un diseño que escapa de lo usual, pues aunque llegaba hasta sus pies, tenía un corte de corazón que dejaba lucir toda la parte superior, haciendo a Carolina Jaume, una mujer elegante pero que sabe como llamar la atención sin rayar en lo vulgar.

“Doy gracias a la vida por cada lección que me da y que me permite seguir aprendiendo”, este fue el mensaje dejado por la presentadora al pie de todo su carrusel de fotografías, donde también muestra como fue su llegada al canal y como salió después. El estreno de ´BLN´ se dio este martes 7 de mayo por las pantallas de ´Oromar television´ Carolina Jaume es una de las tres juezas que conforman el podio encargado de decidir la suerte de los chicos reality, junto con Tatiana Roha y Angela Orellana.

“Más de una vez me han involucrado en escándalos, mi nombre es sinónimo de polémica, pero también de éxito, las veces que me caiga me volveré a levantar Estoy lista para juzgar y dar mi punto de vista en la pista más famosa del Ecuador ¿Qué si me he ido de la televisora ecuatoriana? Imposible, yo soy la televisión ecuatoriana porque vendo”, con estas contundentes palabras Carolina Jaume, anunció su vuelta a escena a las pantallas.