“¿Qué si me he ido de la televisora ecuatoriana? Imposible”: Así fue como Carolina Jaume hizo oficial su ingreso a ´BLN´

Un anuncio digno de Carolina Jaume, la presentadora más polémica del Ecuador, hizo oficial lo que ya corría a gritos en todas las páginas y redes sociales, regresa a las pantallas de televisión, esta vez como jueza del reality ´BLN´ producido por el canal Oromar.

“Más de una vez me han involucrado en escándalos, mi nombre es sinónimo de polémica, pero también de éxito, las veces que me caiga me volveré a levantar Estoy lista para juzgar y dar mi punto de vista en la pista más famosa del Ecuador ¿Qué si me he ido de la televisora ecuatoriana? Imposible, yo soy la televisión ecuatoriana porque vendo”, con estas contundentes palabras Carolina Jaume, anunció su vuelta a escena, como todo una diva.

Con un elegante e impecable vestido de noche, Carolina Jaume hizo el anuncio de su regreso por todo lo alto, luciendo más empoderada e imponente que nunca. “Sin ella no hay show🔥 Amada y odiada, siempre da de qué hablar💋 Ella marca tendencia esté en dónde esté y desde @oromartelevision su nombre hará temblar la TV ecuatoriana🔥¿Estás listo?”, es el copy que acompaña uno de los posteos compartidos en la cuenta de Instagram de la producción, el cual ya con solo la descripción asomaba la figura de Carolina Jaume.

Tal como lo explica la actriz, llegará a partir del martes 7 de mayo a las pantallas de ´Oromar television´ asumiendo su rol como jueza para juzgar y decidir la suerte de los chicos reality. Fue para finales de enero, durante una transmisión en vivo desde la cuenta oficial del programa BLN el regreso, que la presentadora Karin Barreiro y los competidores anunciaron que la competencia física pasada por Gamavisión en señal online llegaba a su fin por falta de pagos. Tenían más de 20 competidores.