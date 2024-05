¿Video de Conny Garcés “burlándose” de pérdida de Don Day y Elizabeth Cader es real? Aquí lo que dijo la presentadora

Conny Garcés ¿Amiga o enemiga? esta es la pregunta que todos se hacen luego que la panelista de ´Los Hackers de la farándula´ se viese recientemente envuelta en un rumor de “burla” que ha dejado su nombre en la mira de los cibernautas y programas de espectáculo.

Un polémico tiktok subido en la plataforma de la modelo, donde la misma hace alusión a un embarazo y a la pérdida del mismo, ha hecho que Conny Garcés sea tildada de “insensible” por lo que muchos señalan es una falta de empatía hacia el duelo que viven Diego Álvarez y Elizabeth Cader, sin embargo, la presentadora ha salido a dar la cara y aclarar lo que se cocina en su nombre.

“No les va a hablar la presentadora de farándula que siempre habla con un tono bastante fuerte y a veces hasta desafiante, les va a hablar Conny Garcés porque este tema a mí me llega, porque como dije hace un momento, no necesito ser amiga ni de Diego ni de Elizabeth para ser una persona empática con el momento que están pasando, que es un momento que ustedes fanáticos o malos fanáticos no están siendo”, inició diciendo la panelista, quien seguidamente invitó a la audiencia a revisar las fechas de sus publicaciones y hacer contraste con la realidad.

“Ese Tiktok sí, lo colgué yo, en mi cuenta personal hace más de un mes. Entren a mi cuenta y busquen la fecha exacta del Tiktok, a ver si existía un rumor alguno de que ellos estaban embarazados, de que quizá estaban esperando un bebé, para que relacionen mi Tiktok con lo que ellos están pasando”, añadió al tiempo que tildó de “bajo” las especulaciones o las menciones que se han hecho, sin siquiera tomar en cuenta la dura pérdida de la pareja, quienes hace menos de un mes, anunciaron la venida del que habría sido su primer hijo juntos.