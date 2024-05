El último post de Don Day y su novia antes de perder a su hijo

Nadie pensaría, más aún la familia conformada por Don Day y Elizabeth Cader, que en el Día de la Madre tendrían una perdida tan devastadora. El actor y la modelo compartieron esta fecha con sus seres queridos, pero en la noche un “balde de agua fría” golpeó sus sueños.

Don Day comunicó que el hijo que esperaba junto a su pareja lo perdieron. Fue en la última semana de abril cuando el ganador de “Desafío a la Fama” comunicó que el sueño que tanto había esperado era una realidad: sería padre.

La mujer, tildada como el amor de su vida, era quien estaba embarazada del actor del ‘Combo Amarillo’. Elizabeth Cader también estaba emocionada por lo que sería esta nueva etapa de su vida.

Lastimosamente, la noticia terminó por afectar a sus seres querido. Diego Álvarez encontró un refugio en Dios, señaló que los caminos se crean por una razón establecida, capaz “no se encontraba preparado”.

Antes de esta trágica noticia, Don Day dedicaba un post a su pareja y a su madre. “Todos los días las celebro, ustedes tienen un súper poder que nadie más el mundo puede tener . Gracias por siempre estar. Por siempre hacer lo que no podemos . Eso único que las hace especiales. Feliz día de las mamitas, las amo”, escribió.

En el caso de Elizabeth Cader, la misma posteó imágenes junto a su hija Liah. La infante es el baluarte de la modelo, la cual atraviesa un duro momento sentimental.

La pareja se limitó a contar lo sucedido pero no dar razones de lo sucedido. Además, se desconoce el estado de salud de Cader después de este suceso.

“Lamento mucho todo esto, mis ilusiones, de Elizabeth, de todos mis familiares y seres cercanos. Pues ya no seré papá y nos toca recuperamos. Parecía un sueño y hoy la realidad no es la mejor pero nos toca asimilar. Así es la vida y no me puedo quejar contigo mi Dios. Los planes de Dios son perfectos, sus promesas, procesos aunque muchas veces no podamos entenderlos, solo ponemos todo en manos de él”, fue parte del escrito.