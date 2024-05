¿Cezar Augusto sigue con Virginia Limongi? Nuevo video deja a la imaginación

Luego de semanas de silencio entre un posible rompimiento entre Virginia Limongi y Cezar Augusto un nuevo video indicaría que la pareja sí sigue junta o hubo una posible reconciliación.

En un nuevo TikTok del youtuber y participante de Soy El Mejor, Jeremy Jey, aparece junto a Bruno Barbieri, Suriel Lira y Cezar Augusto bailando en una calle de Guayaquil, donde mencionan a la audiencia que elijan la nacionalidad de su nuevo futuro novio. Sin embargo, en el post se lee: “Con cuidado porque uno está casado”.

En el clip empieza bailando el youtuber francés y luego aparece el modelo italiano, para luego seguir con Suriel de Venezuela y en el último lugar aparece Cezar, pero realizó un gesto que dio a la interpretación de muchos.

Cezar manda un beso a la cámara al igual que sus compañeros pero muestra su mano izquierda, dando a entender que está casado y que se puede meter en problemas. Eso daría a entender que su relación con la exMiss Ecuador, Virginia Limongi, no está tan terminada como se pensaba.

“¿Reconciliación a la vista o simple estrategia publicitaria?”, se preguntan en las redes sociales luego ver este TikTok. “Yo lo que entiendo es que anillo ya no hay ..el insinúa como que murió todo”, dice una usuaria. “El sabe que esposa tiene y una pelea no significa separación yo se q lucharán por su hogar”, escribió otra. “Ellos no han terminado, si justamente ahora están en Portoviejo, donde la familia de la Amix”, escribió otra

Se rumoró que la pareja había terminado ya que ambos borraron sus fotos de las redes sociales y se dejaron de seguir. Sin embargo, ninguno de los dos, no ha dado declaraciones afirmado o desmintiendo ese rumor, por lo que los internautas indicaron que se pudo tratar de una pelea pero están arreglando su situación, ya que tienen una hija de por medio.