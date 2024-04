¿Cómo ha sido la evolución de Cezar Augusto? Aquí el antes y después del novio de Virginia Limongi

Cezar Augusto, un nombre que por mucho tiempo estuvo en bajo perfil dentro del espectáculo nacional pero que tal parece ha llegado a su época dorada.

El modelo brasileño ha adquirido un popular revuelo gracias a su avance dentro de las pasarelas y también dentro de las pantallas, su más reciente ingreso al reality de baile ´Soy el Mejor´, ha hecho que la audiencia y los medios le den cada vez más cabida a su trayectoria, incluyendo también lo que pasa en su vida personal, haciendo así, oficialmente al novio de Virginia Limongi, uno más de los rostros que hoy suenan en el Ecuador.

Y como todas las celebridades, el brasileño no escapa de tener un antes y un después, por lo que traemos una vista y contraste del pasado del modelo con su actual realidad.

Tal como se aprecia en las fotografías, Cezar Augusto ha tenido una evolución visible no solo a nivel mediática, sino también físicamente notable, haciendo del extranjero uno de los hombres más halagados dentro del medio, un punto que quizá no ha jugado mucho a su favor en su relación, debido a los últimos rumores que ponían en tela de juicio la estabilidad de su noviazgo con la presentadora de ´En Contacto´, una presunción que hasta el momento no ha sido aclarada por ninguno de los dos.

Cezar Augusto ha sido presentador, modelo y actualmente bailarín, una incursión que inicialmente sorprendió a muchos pero que el brasileño ha sabido sacar adelante.

¿Qué pasó entre Cezar y Virginia Limongi?

Han pasado ya varias semanas desde que la presunción de separación empezó a correr en redes, más no existe una confirmación por parte de la pareja brasileño-ecuatoriana, pero una particularidad fue el detonante que generó especulaciones sobre la posible ruptura entre Cezar Augusto y Virginia Limongi.

El modelo y la exMiss Ecuador se dejaron de seguir en redes sociales de una manera imprevista. Se desconoce por qué tomaron esta decisión pero, por ahora, el vínculo que los ata es su pequeña hija, Virginia María. La presentadora ha salido a relucir en varias entrevistas pero en ninguna se ha atrevido a tocar el tema que todos esperan.