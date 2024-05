“Save the date”: Las invitaciones y el vestido, Carolina Jaume ya prepara todo para su matrimonio

Carolina Jaume a las puertas de dar el sí a su actual pareja, el abogado Leandro Toledo. La famosa ecuatoriana ya empezó a repartir las invitaciones para su boda civil. “Save the date”, Caro y Leo se lee en una de las invitaciones que se han publicado en sus historias en Instagram.

Una de sus amigas, Andrea Contreras, publicó la imagen de la invitación. “Ya andamos reservados para la boda del año. Aún tengo chance de estar fit para el gran día. Estoy demasiado feliz por ti y por Leo”.

Boda de Carolina Jaume

En una entrevista con Metro Ecuador, el abogado Leonardo Toledo, dio detalles de la relación sentimental que mantiene con la actriz Carolina Jaume indicando que luego de cuatro meses de noviazgo, el domingo 14 de abril, finalmente le pidió matrimonio.

El 15 de abril confirmó que se casarán por el civil, en un periodo máximo de dos meses, es decir entre mayo o junio. Sin embargo, para la pareja ya está definida la fecha, pero no se ha hecho pública.

Toledo de 46 años y Jaume de 39 años llevan más de cuatro meses de noviazgo y conviven. La actual jurado de BLN poco a poco ha empezado a ser más activa en su cuenta de Instagram y ha publicado las fotos con su futuro esposo.

El vestido de boda lo hará Bartolomé

La famosa ha dado a conocer que el encargado de su vestido de novia será el diseñador ecuatoriano Bryan Mauro Bartolomé Méndez, quien también es amigo de Jaume.

Bartolomé ha vestido a celebridades locales de Ecuador y no será la excepción la boda de Carolina.

¿Cómo se conocieron?

Toledo confesó a Metro Ecuador que se conocieron de una manera muy peculiar.

“Un cliente me dice que me visitará porque necesita definir ciertos puntos legales de su negocio. Conversamos aproximadamente dos horas y cuando estábamos saliendo de la reunión veo que lo llaman, decía Carolina Jaume. Al preguntarle quién es, me confirma que se trata de Carolina Jaume. Entonces le digo que le conteste y le diga que la esperé 46 años de mi vida y que ya es momento de conocernos. Él se ríe y le dice. Ella también se ríe y ese mismo día nos conocimos”, confesó el futuro esposo de Jaume.

Destaca que su ahora prometida es una mujer que se muestra tal y como es y eso lo conecta con ella. Se ha enamorado de la forma ser de la famosa ecuatoriana. Sobre los cometarios en redes sociales, destacó que no le afectan y se muestra muy enamorado de la exparticipante de Desafío a a Fama.