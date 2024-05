María Fernanda Ríos no se queda callada y reacciona a declaraciones de Virginia Limongi: “Por Instagram como te gusta”

Cada acción tiene una reacción y María Fernanda Ríos ya está preparando la de ella, la jueza del reality ´Soy el Mejor´ se pronunció recientemente por medio de su cuenta en Instagram, para dar una breve contestación a una entrevista dada por Virginia Limongi, quien cuestiona un tanto el hecho de que Ríos interviniera en el rumor de ruptura que corría en su relación con el modelo Cezar Augusto.

PUBLICIDAD

La también empresaria fue concisa en su mensaje y prometió aclarar todas sus dudas próximamente por “Instagram como te gusta”, puesto que una de las cosas que también criticó la presentadora de ´En Contacto´, fue el hecho de que la pronunciación de la jueza de TC Televisión haya sido por la plataforma de Facebook y no por la app de la camarita.

Tal como circuló en redes, en los minutos de respuesta que da Virginia Limongi al reportero, esta da una pequeña indirecta de que quizá las palabras de María Fernanda Ríos solo buscaban generar. Un tema que Mafer no parece haber tomado tan bien del todo, o al menos es algo que ahora desea aclarar.

Recomendados

¿Qué dijo Mafer Ríos sobre la presunta ruptura de Virginia Limongi y Cezar?

Fue hace aproximadamente un mes que Mafer Ríos realizó un live por su cuenta en Facebook, para desmentir lo que a su juicio eran señalaciones erradas y explicó lo que sabía acerca de los rumores de separación entre la modelo y el brasileño.

“Yo indagando, indagando, yo me enteré que ellos ya tenían separados un mes, esos son los rumores que se corren, a mí no me consta”, es lo que reveló la también diseñadora en su live, mismo en el que también desmintió las presunciones de romance que según explicó, han salido a relucir luego del estallido del aparente quiebre entre la ex Miss Ecuador y el brasileño.

“Después de que yo anuncio lo mío (ruptura con Fercho), sale en todas las redes como una semana después, que Cezar Augusto y Virginia Limongi habían terminado, ese mismo día que estalló que ellos habían terminado su relación y se habían dejado de seguir y no tenían fotos juntos, ese día, yo, para mi mala suerte, le puse un botón dorado a Cezar Augusto en la tarde, en vivo, ahora yo me pregunto que tiene que ver si nadie sabía lo que estaba pasando entre ellos”, dijo.