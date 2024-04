“No pensé que iba a ser así”: Luciana Guschmer asegura que dejó de ver MasterChef Celebrity porque editaban a su gusto

“A mí me tocó duro con MasterChef, la verdad que no la pasé bien, a mí no me gustaba lo que veía”, estas fueron algunas de las más recientes revelaciones hechas por Luciana Guschmer, con relación a lo vivido antes y durante la transmisión del reality de comida MasterChef Celebrity Ecuador.

De acuerdo con la influencer, quien cabe destacar fue uno de los personajes que más sobresalió por su talento gastronómico en el programa de Teleamazonas, ella no pudo disfrutar de lleno de los episodios del espacio, pues según explicó, lo que se mostraba en muchas ocasiones se alejaba de la realidad o en su defecto perdía contexto al ser editado.

“Antes yo estaba feliz, yo estaba empapada en la competencia, yo pensaba que yo iba a ganar, a mí no me gustaba lo que yo veía en la tele, a mí no me gustaba verme así, yo dejé de ver el programa, porque yo sabía que lo que veía no era yo”, añadió la también modelo, asegurando que las entrevistas eran manipuladas dejando fragmentos que comprometían su imagen.

“No podemos negar que si hay entrevista de 40 minutos y ponen 10 seg (...) yo nunca pensé que iba a ser así, yo adelantaba mis partes”, dijo.

Para nadie es un secreto que Luciana Guschmer fue uno de los personajes que más dio contenido durante el reality, teniendo roces, pronunciaciones y hasta enfrentamientos, la creadora de contenido también les dio “caldo y pollo”, según Jorge Rausch, a sus similares. Lu fue la primera mujer en clasificar al top 7 de Masterchef Celebrity Ecuador.

Lu, como la conocen en redes sociales, comparte contenido de cerca de su lifestyle: moda, comida y viajes. Acumulaba entre Instagram y TikTok, más de 447.000 followers y 7,5 millones de likes antes de empezar su participación en Masterchef.