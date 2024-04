¡Es oficial! Don Day y Elizabeth Cader embarazados, así fue como la pareja dio a conocer que serán padres

Un amor que ya dio sus primeros frutos, Don Day y Elizabeth Cader no pudieron ocultarlo más, la pareja que se encontraba en mira de especulación desde hace varios días atrás, ya anunció que se convertirían en padres.

Fue por medio de una emotiva postal que el ´Cholo de los labios rosa´ dio a conocer la noticia, mostrando el ya notable crecimiento de la barriguita de la salvadoreña, quien también posó en compañía de su primera hija, es así como oficialmente la familia que era de tres ahora se convertirá en una de cuatro.

“La vida me sorprende cada vez más ! Soy un ser humano que va por la vida con un propósito. Y es cumplir todos mis sueños 💪🏻 y hoy cumplo uno más 🫣 voy a ser PAPÁ . Siiiiiii es lo más bakan que he sentido en mi vida Soy el hombre más feliz del mundo. Así de la nada siempre me sorprendes mi Dios. Tus bendiciones son sobrenaturales. Yo soy tu hijo y en tus manos pongo todo!”, son parte de las primeras líneas dejadas por el actor en el post de anuncio.

Por su parte, la modelo también dejó saber sus emociones ante la vuelta a la etapa de maternidad. “Es uno de los días más lindos en mi vida, comparto con ustedes el inicio de una etapa única en nuestra vida. Voy a ser mamá por 2da vez 🤰estoy llena de millones de sentimientos pero sobre todo agradecida con Dios por su infinito amor, voy a tener un bebe con el hombre de mi vida, Liahna es La Niña mas feliz, tenemos una Familia como siempre la pedí & soñé & hoy es lo más Hermoso que tengo”.

Don Day y Elizabeth Cader se conocieron en el reality ‘El poder del amor’ en Turquía. Desde entonces han sido inseparables.