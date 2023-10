Elizabeth Cader se pronunció luego del beso entre Don Day y su ex, Conny Garcés en ´Desafío a la fama´ ¿Le afectó?

Una relación a prueba de balas, ´Desafío a la fama´ se ha convertido en un espacio donde no solo se mide la capacidad, el talento y la convivencia de las celebridades que hacen parte del programa de Ecuavisa, sino que también ha pasado a poner a prueba a los desafiantes en terrenos mucho más personales, tal como es el caso de Don Day, quien ahora comparte a diario, con quien fue su ex, Conny Garcés.

La llegada de la presentadora a la casa-estudio del canal del cerro, ha generado revuelo total, no solo en las redes, sino también en la vida del actor, quien no pudo evitar mostrarse un tanto afectado o impactado por este nuevo fichaje de la producción, el ingreso de la modelo no tardó en generar contenido, puesto que casi de manera inmediata, Don Day y Conny Garcés protagonizaron un sketch, donde debieron besarse, un acto que no pasó desapercibido por la actual pareja del cholo de los labios rosas, Elizabeth Cader, quien se pronunció para abordar esta escena.

“Yo sé que él al hacer un show no te da un 50 o 60, él te da el 100. Yo sabía que él estaba dando el 100, sin miedo a nada y demostrando que puede ser super profesional”, aseguró la también reina de belleza, quien defendió la interpretación de Don Day e hizo una especie de contraste con la primera vez en que tuvo que ver al actor trabajando, y dijo que para el momento de su labor en ´Compañía 593´ si resultó más incómodo.

“Ahí sí puedo aceptar que fue la primera impresión y el primer beso heavy”, añadió.

Hasta el momento, Elizabeth Cader, actual novia de el Cholo de los labios rosa, manifestó que se siente segura de la relación sentimental que tiene con el intérprete. Además, mencionó que su galán no se atrevería a besar a alguien durante su estadía en el reality de convivencia.