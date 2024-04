“Ridícula”: Cibernautas reaccionan y aseguran que Cinthya Coppiano recibió una cucharada de su propia medicina

Cinthya Coppiano no sale de una polémica para meterse en otra, la presentadora de ´Los Hackers´ ha demostrado que no existe hasta el momento un programa al que asista donde no deje una ola de comentarios a sus espaldas, para la muestra un botón, su más reciente participación en ´El Hueco´ de Jonathan Estrada.

Luego de la viralización de las imágenes donde la también empresaria se muestra molesta y pidiendo que el sonidista del programa digital se retire, Cinthya Coppiano decidió dar su verdad frente a cámaras y contar lo ocurrido, sin embargo, sus palabras no fueron muy bien recibidas por el público, quien en su gran mayoría detonó en su contra.

“Yo soy una mujer y merezco respeto”, fueron parte de los argumentos dados por la presentadora ante su accionar. Ante esto los cibernautas respondieron:

“Ayy como se hace la víctima, pero cuando ella insulta y dice sus webadas, sale diciendo que es de barrio,...si es de barrio aguanta CO JU DAA / Si el público te decimos no te queremos ver fastidias ridícula / Claro ridícula tu si puedes tratar mal a Héctor a nivel nacional. Oye que parte no entiendes que el pueblo no te quiere / Pero ella hizo lo mismo con Héctor, y ahí no se aplica todo lo que ella esta diciendo en el video, en fin la doble moral / EL KARMA LO QUE LE HIZO A HECTOR / Que bien le dieron de su misma medicina”, son solo algunas de las opiniones dejadas en el post del programa de farándula.

¿Qué pasó en el Hueco?

Hace tan solo unos días atrás, Cinthya Coppiano fue la nueva invitada en “El Hueco”, el programa que se lanza en plataformas digitales en vivo de Jonathan Estrada. En el espacio todo iba bien hasta después de la mitad del programa, donde hubo un momento de tensión, la presentadora se cansó de los comentarios de una de las personas del equipo del programa de Jonathan Estrada que en varias producciones acostumbra a decir comentarios.

No se escucha con exactitud lo que dijo para que Cinthya le pusiera un freno. “Que se vaya porque estás estorbando, amigo. Estás lanzando comentarios desatinados y es una falta de respeto. Y lo digo aquí en tu Hueco, no me gusta, es desatinado y no te he dado la confianza para que lo hagas. Que se quede, pero que se calle. Si se va a quedar que se calle”, dijo seriamente la también creadora de contenido.