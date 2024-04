“Es una falta de respeto”: Cinthya Coppiano, incómoda con comentario de una persona del equipo de Jonathan Estrada

Cinthya Coppiano fue la nueva invitada en “El Hueco”, el programa que se lanza en plataformas digitales en vivo de Jonathan Estrada. Hablaron de la trayectoria de la presentadora de la farándula, sus recientes polémicas desde que entró a los Hackers, entre otros temas.

Hasta que después de la mitad del programa hubo un momento de tensión, la presentadora se cansó de los comentarios de una de las personas del equipo del programa de Jonathan Estrada que en varias producciones se lo escucha a lo lejos decir comentarios.

No se escucha con exactitud lo que dijo para que Cinthya le pusiera un freno. “Que se vaya porque estás estorbando, amigo. Estás lanzando comentarios desatinados y es una falta de respeto. Y lo digo aquí en tu Hueco, no me gusta, es desatinado y no te he dado la confianza para que lo hagas. Que se quede, pero que se calle. Si se va a quedar que se calle”, dijo seriamente la también creadora de contenido.

Estrada quería hacer algún tipo de comentario para romper la tensión y le dijo “ósea a usted, ¿le gustan calladitos?”.

A lo que Coppiano respondió enfática. “No, a mí me gustan los hombres respetuosos, por eso es que estoy casada y tengo un esposo que es una persona maravillosa y brillante”

“Creo que los más importante es el respeto y si no te he dado la confianza, tú no puedes pasar esa línea. Tienes que aprender a respetar (...) Si me siento incómoda, se lo digo al caballero porque me está faltando al respeto y me da pena que muchas mujeres de tu programa se están riendo, pilas con tu equipo”.

Fue así que dejó claro que los comentarios de esa persona no le gustaron. Después cambiaron de tema y el programa continuó con normalidad.

En los comentarios del en vivo de YouTube hubo opiniones divididas a favor en contra. ”Muy bien Cinthya, así es a respetarnos mujeres que ningún patán nos falte al respeto”, “No sabe que es un programa de humor picante”.