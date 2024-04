“Comentarios desubicados, tocando mi honra”: Cinthya Coppiano revela por qué mandó a callar sonidista de Jonathan Estrada

Cinthya Coppiano reveló que vivió un incómodo momento durante el programa de Jonathan Estrada, “El Hueco”. Su reacción con el sonidista del programa se viralizó ya que los comentarios emitidos por él fueron ofensivos e irrespetuosos, según la presentadora de “Los Hackers de la Farándula”.

Todo sucedió en vivo. No se escucha con exactitud lo que dijo para que Cinthya le pusiera un freno. “Que se vaya porque estás estorbando, amigo. Estás lanzando comentarios desatinados y es una falta de respeto. Y lo digo aquí en tu Hueco, no me gusta, es desatinado y no te he dado la confianza para que lo hagas. Que se quede, pero que se calle. Si se va a quedar que se calle”, dijo seriamente la también creadora de contenido.

“Comentarios desubicados, tocando mi honra”

Casi dos días después, Coppiano rompió el silencio sobre lo sucedido en el programa. Empezó diciendo lo mucho que se divirtió. Aclarando que el esposo de Dayanara Peralta le cae muy bien.

Sin embargo mientras ella respondía las preguntas de Estrada, el sonidista, que estaba dentro del público, le hizo varios comentarios ofensivos.

“Había una persona en particular que estaba sentado dentro del público que es el sonidista de Jonathan Estrada, del otro lado estaba el equipo de producción que la mayoría eran mujeres”, explicó.

Sin embargo, hubo varios comentarios que Coppiano tachó de desubicados, inadecuados, desatinados, ofensivos, denigrantes y hasta grotescos que tocaban su honra.

“Lo miré y sinceramente pensé que estaba lanzando los cometarios por lanzar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco comentarios (...) Me dolían los oídos de escuchar tantas barbaridades. Le dije al señor, “te callas porque a ti no te he dado la confianza”. Al señor, que lo conozco desde hace muchos años, nunca le he dado la confianza para que me trate así”, dijo indignada.

Ante varios comentarios en redes donde usuarios mencionaban que exageraba porque sabía cómo era el programa, ella respondió. “Entiendo el formato y respeto a las personas que les gusta ese tipo de bromas, pero conmigo no (...) Ni porque he dado la confianza, no voy a permitir ese tipo de bromas. Yo soy una mujer y merezco respeto”.

Finalizó que le dio pena que las mujeres del equipo de Estrada no hayan tenido sororidad con ella en ese momento y solo se rieran.