“Hubo rumores de noviazgo con Eduardo Andrade”: Aquí el ex chico reality que involucraban amorosamente con el presentador

“En Guayaquil hay mucha gente de la misma farándula que piensa que yo soy gay”, esto fue parte de lo que reveló el presentador Martín Quintana, en la entrevista de ´De pie podcast´ donde aseguró que durante sus comienzos en televisión, para los tiempos de ´Combate´, su nombre fue vinculado sentimentalmente con el de un muy reconocido presentador nacional, Eduardo Andrade.

El actual rostro de ´Saboreando la mañana´ en el canal (TVC), explicó que los chismes de relación con el animador surgieron hace casi una década y fueron creados por la misma gente del medio televisivo, quienes de forma maliciosa lo relacionaron no solo con Eduardo Andrade, sino también con muchos otros personajes del entretenimiento. “Hicieron rumores con Eduardo Andrade. Yo me enteraba porque venían mis amigos acá, y sé quien los dijo”, señaló el ex chico reality, quien a su vez dijo preferir resguardar nombres para evitar generar polémicas.

Al abordar lo que a su juicio fue un chisme de pasillo, Martín Quintana explicó que: “Nada que ver, yo soy mega pana con él y todo, fue una malicia que hicieron y también fue con más personas”.

Recomendados

Martín Quintana, participó en ´Combate´ de RTS en el año 2015, este podría decirse fue su pasaporte para despegar en la industria de la televisión ecuatoriana, para ese momento, Eduardo Andrade era el presentador del reality, por lo que asegura que de allí vendría el rumor sobre su vínculo, asimismo, Quintana aseveró que jamás se preocupó en desmentir lo que se decía para no hacer más grande la bola de nieve que ya había, al tiempo que se evitaba polémicas innecesarias.

Tras varias temporadas en esta competencia televisada, Martín Quintana regresó a Quito para dar prioridad a su carrera, fue en la capital que arrancó con su trayectoria como presentador de televisión y modelo.