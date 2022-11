Eduardo Andrade revela que desea tener un hijo con Michela Pincay: Planean probar con la inseminación artificial

Eduardo Andrade y Michela Pincay han sido el foco de los medios de comunicación ecuatorianos en los últimos días. Ambos han revelado que les gustaría ser padres a través de una inseminación artificial, al no tener parejas oficiales.

“Los dos lo hemos hablado desde hace un tiempo atrás, somos buenos amigos y es lindo querer y creer en quien podría ser la madre de tu hijo”, fueron las palabras de Eduardo a las cámaras de ‘Los Hackers de la Farándula’.

El presentador de televisión añadió que como amigos han hablado sobre el tema y llegaron a la decisión de que si no encuentran a “esa persona adecuada” tendrían hijos juntos.

“Muchos quieren tener hijos, otros quieren deshacerse de ellos. Nosotros al contrario, amamos la idea de ser padres”, agregó Andrade.

Hizo énfasis en que ama la idea de ser padre “ella también quisiera ser madre y ambos nos complementamos. Yo soy muy paternal, ella quizás no es tan maternal, pero tiene su complemento de mucha paciencia y yo sé que será una buena madre” dijo Eduardo Andrade.

También expresó que no está de acuerdo con los señalamientos o los comentarios feos que ha recibido sobre la decisión que tomaron “yo creo que no hay que juzgar ni poner el dedo, hay comentarios dignos, hay comentarios feos y al final cada quien es libre de hacer de su vida lo que quiera”.

Dieter Hoffmann no dudó en preguntarle porque no “fabricaban” su hijo de forma tradicional, a lo que Eduardo respondió entre risas que “entre amigos no se hacen esas cosas”.