¿Qué pasó en su matrimonio? Esto fue lo que dijo Kaká sobre los motivos de su separación con Caroline Celico

Ricardo Izecson dos Santos Leite, más conocido como Kaká, ha roto el silencio. “El hombre perfecto” del que las redes no paran de hablar, se pronunció recientemente durante un podcast donde estuvo invitado, para dar contestación a las declaraciones hechas por su ex esposa Caroline Celico, quien en unas declaraciones que se han hecho virales, aseguró que no pudo continuar con su matrimonio por que el brasilero era demasiado perfecto para ella.

Ante estas palabras dichas por la cantante y que para muchos han sido tildadas de sin sentido, ´Kaká´ habló sobre cómo fue su proceso de separación hace nueve años atrás, explicando entre muchas cosas, que para ese momento intentó darlo todo por su matrimonio, sin embargo, la decisión por parte de quien era su esposa, ya estaba tomada.

“En 2015 yo estaba casado y mi esposa en ese momento decidió que ya no quería más estar casada. Me dijo: ‘No estoy feliz y atribuyo mi infelicidad al matrimonio”, comenzó diciendo el ex futbolista, quien luego añadió que en ese tiempo estaba viviendo fuera de su país, específicamente en Estados Unidos, pero Caroline Celico quería volver a Brasil.

“Hice todo para que el divorcio no ocurriera, porque ahí es donde entra el conflicto del cristiano, porque nos enseñan que el cristiano no se casa para luego divorciarse. Así que dije: ‘Lucharé tanto como tenga fuerzas para luchar”, completó en el relato.

“Pero llegó un momento en que ella insistió y dijo: ‘Yo no quiero más, simplemente no quiero’. Y luego volvió a Brasil, firmó los papeles del divorcio y nos divorciamos en diciembre de 2015. Punto final, aquí termina la historia con dos hijos maravillosos como lo son Luca e Isabela”, agregó.

Para cerrar su relato, ´Kaká´ explicó que durante su recurso de no dejar morir su relación, acudió a un libro que le ayudó mucho. “Luego yo leí un libro de 40 días que se llama Prova de Fogo, este libro es genial y para cualquiera que tenga problemas de matrimonio, yo lo recomiendo”.