¿Qué nos espera a los simples mortales? Dejaron a Kaká por ser muy perfecto

Fue en agosto del 2015 cuando la pareja conformada por Caroline Celico y Kaká anunciaron su separación. En aquella ocasión se desconocía la razón de su ruptura, después de 13 años juntos y diez en matrimonio.

Este 12 de abril se hicieron virales las declaraciones de la también brasileña Caroline Celico. Las palabras de la cantante provocaron que los usuarios respaldarán al carioca, además el hate en redes sociales comenzaron a darse en las últimas horas.

¿Cómo empezó la relación?

En 2005 cuando él tenía 23 años y ella 18 años contrajeron matrimonio. Por una década dieron la bienvenida a dos hijos: Luca Celico Leite e Isabella Celico Leite.

Recomendados

9 años atrás, la expastora de la iglesia evangélica comentó que la separación ha sido “una de las decisiones más difíciles” que han tomado en sus vidas, porque estas “influyen en los demás, interfieren con más vidas, tienen un impacto y se quedan en la memoria para siempre”.

Caroline Celico y Kaká Getty imágenes (Pier Marco Tacca/Getty Images)

¿Cuál fue la razón de su ruptura?

“Kaká nunca me traicionó, siempre me trató bien, me dio una familia maravillosa, pero yo no era feliz, algo faltaba. El problema es que él era demasiado perfecto para mí”, fueron las impactantes palabras de Celico sobre su divorcio, descartando así una infidelidad de parte del exfutbolista de la selección de Brasil, tal como se especulaba en un inicio, cuando se conoció de su separación.

Por supuesto estas palabras no cayeron nada bien a los fanáticos del exAC Milan, no obstante tiene un sentido claro: no siempre un lugar perfecto te puede hacer feliz. Muchos también resaltaron la claridad que tuvo Celico al comentar que no sentirse bien en una relación, a pesar de todo lo bueno, debe mantenerte fijada a la misma.

Caroline Celico y Kaká Getty imágenes (Carlos Alvarez/Getty Images)

¿Quién es Celico?

Ella ha creado una organización sin fines de lucro llamada Amor Horizontal, que proporciona suministros de alimentación, higiene, construcción y educación a ONG brasileñas.

Ella se comprometió en el 2020 con su novio Eduardo Scarpa Juliao, se casaron el 25 de septiemnre de 2021. Axtualmetne, está esperando a su primer hijo de esta nueva relación.