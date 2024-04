¿Exesposa de de Kaka desmiente que el futbolista era perfecto? Caroline Celico se pronuncia

En los últimos días las declaraciones de la expareja de Kaká se hicieron virales. La cantante Caroline Celico detalló que el histórico del AC Milán era muy perfecto para ella y por esa “simpática” razón terminó su matrimonio.

“Kaká nunca me traicionó, siempre me trató bien, me dio una familia maravillosa, pero yo no era feliz, algo faltaba. El problema es que él era demasiado perfecto para mí”, fueron las palabras que se viralizaron en plataformas digitales.

La supuesta aclaración se dio después que el rumor que el crack de la Canarinha fue infiel durante sus 13 años de matrimonio. No obstante, parece que estas palabras fueron falsas.

Caroline Celico y Kaká Getty imágenes (Handout/Getty Images)

Rompe el silencio la expareja de Kaká

En sus historias de Instagram, Celico aprovechó para dedicar un mensaje para quien especularon sobre su vida amorosa. Además, fue una forma de frenar el hate que sufría en redes sociales.

“Para aquellos que no saben nada de mí desde hace mucho tiempo. O nunca lo había oído antes. Y desafortunadamente estamos escuchando algunas noticias falsas y citas falsas, déjame informarte:

Me divorcié hace casi 10 años, de esos 14 años de relación son unos adolescentes encantadores. Han pasado casi 8 años, soy mi esposo Eduardo y el próximo mes tendremos nuestro primer hijo.

Caroline Celico y Kaká Getty imágenes (Carlos Alvarez/Getty Images)

Tengo mucho respeto con la historia de mi vida y estoy muy agradecido por todo lo que he vivido hasta ahora. Mi exmarido y yo encontramos una forma saludable de criar a nuestros hijos y estoy muy agradecida por ello.

Sean bienvenidos a mis medios sociales que es un lugar donde comparto sobre muchos temas como la familia, el trabajo y la espiritualidad, con mucho respeto y amor. Gracias”, fueron las palabras de la expareja del ofensivo carioca.

Pese a sus declaraciones, en la misma no descarta las virtudes y, posibles, fallas de Kaká. Sin embargo, deja claro que su labor de padre la cumple a cabalidad.