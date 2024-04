¡Están muy enamorados! Leonardo Toledo da detalles de la boda con Carolina Jaume

En una entrevista con Metro Ecuador, el abogado Leonardo Toledo, dio detalles de la relación sentimental que mantiene con la actriz Carolina Jaume indicando que luego de cuatro meses de noviazgo, el domingo 14 de abril, finalmente le pidió matrimonio. Además, aclaró todos los rumores que se han generado en las redes sociales.

“Yo nunca me he casado, nunca, es la primera vez que lo voy a hacer”, dijo Toledo indicando que ayer habían salido de la ciudad con Jaume y que ahí pidió su mano y que para ella fue muy inesperado. “Carolina subió una foto del anillo y por eso comenzaron las especulaciones”, agregó. “Nosotros nos vamos a casar por el civil en un periodo máximo de dos meses”, confirmó.

¡Confirmado! Carolina Jaume sí se casa con un reconocido abogado (Captura)

Toledo de 46 años y Jaume de 39 años llevan cuatro meses de noviazgo. El abogado dijo que con Carolina es diferente porque ella “no se esconde y no juega a mentir por mostrar quien no es, en cambio, ella se ha mostrado tal como es. Por eso yo sentí ese flechazo y dije aquí es”, enfatizó.

Además, reveló que la pareja ya convive, que no son “novios de puertas para afuera” y que por esa razón se tomó la decisión de contraer matrimonio, confirmando que la familia lo aprueba y está contenta con la noticia.

Leonardo Toledo es uno de los abogados de la exrelacionista pública, Mayra Salazar, procesada en el caso Metástasis y caso Purga. Cuenta una experiencia de más de 20 años y también fue parte del caso Caso Sinohydro y Arroz Verde.