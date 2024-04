Lazito no da tregua y se defiende de acusaciones de Andreina Bravo: “Hay que tener cuidado con las víctimas”

Leonardo Quezada y Andreina Bravo se han declarado una guerra que parece no tener punto medio, el reportero de ´Los Hackers´ se pronunció este miércoles 10 de abril para dar respuesta a las polémicas palabras de la cantante, quien durante una pasada entrevista lo señaló de “acosador” tanto con ella como con su familia.

Ante estas acusaciones que ´Lazito´ calificó como graves, el comunicador sacó guante en blanco para dar su respuesta a la artista y aseguró inicialmente que la cantante parece haber olvidado sus inicios: “Fue este canal Ecuavisa, a través de un reality llamado ´El poder del amor´ la catapulta perfecta para que tu carrera tenga un antes y un después. Un reality en el cual nosotros hablabamos todos los días sobre tu participación, exaltándola, de cierta manera dándote ese apoyo para que seas la ganadora absoluta. Es un poco raro que te comportes así, no con este servidor si no con la pantalla y con el medio de comunicación al cual represento, al cual has ninguneado en algunas ocasiones”.

Con relación a las señalaciones de acoso de Andreina Bravo, el reportero explicó que se debe a su trabajo y como figura pública entiende que cuando sé es figura pública no existe el acoso.

“Ser acosador es un delito, la palabra es un delito grave, es fuerte, yo podría tomar ese camino y victimizarme como lo hace a diario ella y molestarme, pero no lo voy a hacer porque estoy consciente de que pertenezco a este medio y de que soy una figura pública (...) Yo no es que voy a las casas y me meto por las ventanas, no, las veces que he podido entrevistarla ha sido en eventos públicos, eventos en los que inclusive ella ha convocado a la prensa para lanzar sus temas musicales. Hay que tener cuidado con las víctimas, porque hay víctimas que tratan de arrastrarte a lo que ellas quieren”, cerró diciendo.