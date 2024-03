“No te metas”: Andreina Bravo le hizo el feo a Leonardo Quezada, así fue la polémica escena que protagonizó la cantante

Un ambiente tenso, eso fue lo que se vivió el pasado miércoles 20 de marzo, en la alfombra roja de los premios REM. La cantante Andreina Bravo protagonizó lo que podría tildarse como un mediático enfrentamiento con uno de los reporteros de farándula más conocidos del país, Leonardo Quezada, también llamado ´Lazito´.

Fue al momento de su llegada al galardón, que la cantante fue recibida por distintos reporteros de entretenimiento de varios países, entre esos también los de ubicación nacional, quienes apenas vieron entrar a la intérprete de ´Arte´ se apersonaron para conseguir su nota y hacerle más de una pregunta, sin embargo, fue tras el acercamiento de uno de ellos en específico: Leonardo ‘Lazito’, que la artista cambió de inmediato su postura y comenzó el toma y dame de palabras.

Tal como se puede apreciar en la grabación, ´Lazito´ quiso tocar algunos temas que no tenían relación con la entrega de premios y que entrarían en la línea de lo personal de la artista, lo que detonó su irá e hizo que Andreina lo tildara de “malcriado”, e incluso le pidiese que no se metiera mientras intentaba contestar otras preguntas de medios internacionales.

“En la televisión colombiana si hablas Andreina”, es lo que se le escucha decir al reportero de ´Los Hackers´ intentando llamar la atención de la cantante.

“Mira primero te quiero decir que le estoy dando la oportunidad a él porque fue muy respetuoso para pedirme la entrevista, no seas malcriado, y no te metas, me entiendes”, así contestó Andreina Bravo, ante la insistencia del periodista de Ecuavisa, quien trajo a colación la reciente entrevista de la cantante acerca de su ex, Miguel Melfi, y el romance en el que recientemente se habría visto involucrado con Nathali Umaña, en el reality colombiano de ´La casa de los famosos´.

“Aprendí a ignorarlos como a la persona que tengo al lado”, cerró diciendo la artista para referirse a las personas que de acuerdo con ella critican su proceso.