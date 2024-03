¿Andreina Bravo no logra desligarse de Miguel Melfi? La cantante opinó sobre romance de su ex en ´La casa de los famosos´

Han pasado varios años desde que la cantante Andreina Bravo puso fin a su relación con el también cantante Miguel Melfi, más sin embargo, su nombre sigue sin ser desligado del todo del panameño, para la muestra un botón, la reciente entrevista que el medio colombiano ´Buen día Colombia´ realizó a la ecuatoriana, para que diera su opinión acerca del comportamiento que ha tenido su ex en ´La casa de los famosos´.

Como ya es conocido a nivel internacional, Miguel Melfi ingresó hace algunos meses atrás al reality de convivencia del país caribeño, donde parece haber llegado a desarrollar una especie de vinculo amoroso con la actriz, Nataly Umaña, quien era casada pero frente a los acercamientos que fueron teniendo lugar con el cantante, se vio envuelta en un escándalo de infidelidad, un hecho que le valió la solicitud de divorcio por parte de su esposo, Alejandro Estrada.

Ante esto, la intérprete de ´Arte´ fue abordada por el medio para conocer su visión y un poco de lo que fue su historia con el panameño que se ha hecho tendencia en Colombia, dado a la similitud de las historias, pues hay que recordar que Andreina y Miguel también iniciaron su noviazgo en un reality.

“Para mí la infidelidad no está bien, es algo que no se ve bien, que viene desde casa, desde que a uno le enseña la familia que uno debe respetar a las personas. Y aparte, uno tiene que ser consiente de las acciones que hace, porque puede repercutir en los demás y tener daños irreversibles, eso me parece una falta de respeto, no me parece algo congruente”, expresó Andreina ante las cámaras.

Asimismo, la cantante fue interrogada sobre su experiencia personal con el artista y su calidad humana, ante la primera pregunta, Andreina no dio muchos detalles, solo se limitó a decir que: “Uno tiene que ponerse límites y priorizarse cuando una relación no es saludable. No quiero entrar en más detalles”

Sobre lo segundo, la artista no atacó a su ex y dijo: “No es una mala persona, simplemente tengo mis límites y estándares. Si algo te lastima, debes alejarte. La familia de él fue maravillosa y estoy muy agradecida por ello”.